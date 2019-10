Frau vermisst: Nach Tagen weiter keine Spur – Sie braucht ihre Medikamente 

Polizei bittet um Mithilfe

+ © Polizei Vermisst: Eine 70 Jahre alte Frau aus Groß-Umstadt in Hessen ist plötzlich spurlos verschwunden. © Polizei

Seit Donnerstag wird in Groß-Umstadt eine 70-Jährige vermisst. Die Polizei suchte zuletzt mit einem Hubschrauber und Hunden. Ohne Erfolg. Doch die Zeit drängt.

Update vom Montag, 14.10.2019, 11.02 Uhr: Von der Frau, die in Groß-Umstadt seit Tagen vermisst wird, hat die Polizei immer noch keine Spur. „Es ergaben sich keine neuen Anhaltspunkte“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (14.10.2019) auf Nachfrage. „Die Suche läuft weiter.“

Die Polizei hatte mit einem Hubschrauber und mit Hunden nach der vermissten 70-Jährigen gesucht, sagte der Polizeisprecher. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen. Die Polizei hofft deshalb weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vermisst in Groß-Umstadt: Polizei sucht mit Hubschrauber und Hunden

Erstmeldung vom Freitag, 11.10.2019, 14.43 Uhr: Groß-Umstadt - Die Polizei Dieburg ist derzeit auf der Suche nach einer vermissten 70-Jährigen und bittet die Bevölkerung dabei um Mithilfe. Gesucht wird Brigitte Späth, geborene Frese. Sie wurde zuletzt am Donnerstagmorgen (10.10.2019) in der Kreisklinik Groß-Umstadt, im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg, gesehen. Dort befand sie sich in stationärer Behandlung.

Wie das Polizeipräsidium Südhessen auf Anfrage der Redaktion mitteilte, hat die Frau das Krankenhaus während ihrer Behandlung verlassen. Gegen 9 Uhr wurde sie dort zum letzten Mal gesehen. Seitdem fehlt von Frau Späth jede Spur.

Groß-Umstadt: Vermisste 70-Jährige - So sieht die Frau aus

Um die Frau aus Groß-Umstadt schnellstmöglich zu finden, gibt die Polizei Angaben zu ihrem Aussehen:

Die Vermisste ist etwa 1,56 Meter groß und von kräftiger Statur.

Sie hat grau-blonde, schulterlange Haare, die sie meist zu einem Zopf zusammengebunden hat.

Zudem könnte sie eine dunkle Hornbrille tragen sowie mit einer olivgrünen, dünnen Jacke bekleidet sein.

Die 70-Jährige gilt laut Angaben der Polizei als eher introvertiert und ist dringend auf Medikamente angewiesen. Näheres zu ihrem Gesundheitszustand wurde nicht bekannt gegeben.

+ Die 70-jährige Brigitte Späth aus Groß-Umstadt wird vermisst. © Polizeipräsidium Südhessen

Vermisste in Groß-Umstadt - Polizei sucht Hinweise

Wer Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben kann, wird von der Polizei gebeten sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden. Auch die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt (06151/969-0) oder jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise zum Verbleib der Frau entgegen.

Ein vermisstes Mädchen aus Offenbach-Bieber konnte glücklicherweise von der Polizei gefunden werden. Die 12-Jährige war plötzlich verschwunden. Bei der Suche nach der Vermissten halfen auch Mantrailer aus Frankfurt, also Personenspürhunde, wie op-online.de* berichtete.

Vermisst: Frau in Groß-Umstadt spurlos verschwunden

Von der vermissten 13-Jährigen aus Hanau fehlt weiterhin eine heiße Spur der Polizei. Das Mädchen ist seit Wochen spurlos verschwunden. „Wir gehen allen Hinweisen nach, einige Spuren sind aber sehr vage“, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von op-online.de*.

svw/kke

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.