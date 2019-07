Vermisst! Frau spurlos verschwunden – was passierte am Hafen?

Hinweise gesucht

Vermisst! Eine Frau verschwindet in Wiesbaden spurlos. Zuletzt wird sie am Schiersteiner Hafen gesehen. Was passierte dort?

Wiesbaden - Seit Donnerstag (18. Juli) wird die 75-jährige Jutta Sajelian aus Eltville vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Donnerstag gegen 10 Uhr am Schiersteiner Hafen in Wiesbaden.

Frau Sajelian leidet unter einer Erkrankung und kann in Folge dessen, je nach Gesundheitszustand, Gefahren nicht richtig einschätzen. Sie ist von normaler Gestalt, circa 165 Zentimeter groß und hat weißgraue schulterlange, etwas schüttere Haare.

Vermisst: Frau aus Wiesbaden verschwunden – Zeugen gesucht

Vermutlich war sie zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem dunkelblauen Blazer, gelben Schal, einer Stoffhose und dunklen Schuhen bekleidet. Sie hat einen etwas unsicheren, breitbeinigen Gang.

Hinweise auf den Verbleib von Frau Sajelian erbittet die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-3333. (chw)

