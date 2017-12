Verdächtiges Paket in Würzburg: Straße und Bahn gesperrt, Häuser evakuiert

In der Nähe eines jüdischen Gemeindezentrums

Ein verdächtiges Paket in der Nähe des jüdischen Gemeindezentrums „Shalom Europa“ in Würzburg hat am Freitagabend einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

Im Umkreis von 100 Metern um den Fundort mussten alle Bewohner ihre Häuser verlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die benachbarten Bundesstraße 19 und eine Bahnstrecke in der Nähe wurden vorsichtshalber gesperrt. Experten des Landeskriminalamts aus München trafen am späten Abend ein, um das Paket zu untersuchen. Eine Passantin hatte es am frühen Abend gefunden, die Polizei wurde um 18.15 Uhr alarmiert.

dpa