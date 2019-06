Biker genießen Wetter auf Motorrad - dann kommt es zum Drama

Unglück bei Vechta nahe Bremen

Ein schwerer Unfall mit einem Motorrad ereignete sich bei Vechta nahe Bremen.

Bei schönem Wetter wollten zwei Biker mit dem Motorrad einen Ausflug machen. Die Bike-Tour endet für die beiden Männer jedoch mit einem schweren Unfall.

Bei Vechta nahe Bremen kam es zu einem schweren Motorrad-Unfall

Ein Biker stürzte mit seinem Mitfahrer in einen Graben

Der Motorrad-Fahrer wurde schwer verletzt

Vechta/Bremen - Bei hochsommerlichem Wetter wollen zwei Männer mit dem Motorrad bei Vechta nahe Bremen eine Ausfahrt machen. Was die beiden nicht ahnen: die abendliche Tour am Mittwoch (5. Juni) wird für beide ein schreckliches Ende nehmen. Das berichtet nordbuzz.de*.

Vechta bei Bremen: Schwerer Unfall mit Motorrad - zwei Biker stürzen in Graben

Gemeinsam sind die beiden Männer auf dem Motorrad gegen 18.15 Uhr auf der Langfördener Straße bei Lutten im Landkreis Vechta unterwegs. Dann kommt es nahe Bremen plötzlich zum Unglück in einer Linkskurve!

Der Motorrad-Fahrer, ein 25-jähriger Mann aus Nottuln, verliert aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, das Motorrad bricht nach rechts aus. Die beiden Biker stürzen bei dem Unfall mit dem Motorrad in einen Graben neben der Straße und bleiben verletzt liegen.

Unfall bei Vechta nahe Bremen: Hubschrauber fliegt schwerverletzten Mann in Krankenhaus

Der Fahrer des Motorrads zieht sich bei dem schweren Sturz leichte Verletzungen zu, kann nach dem Unfall sogar aufstehen. Viel schwerer erwischt es seinen Biker-Kollegen, ebenfalls 25 Jahre alt und aus Nottuln stammend. Dieser bleibt liegen, kann nicht aufstehen, ist schwer verletzt.

Polizei und Sanitäter eilen zu dem Unfall, bestellen auch sofort einen Rettungshubschrauber. Der Helikopter fliegt den schwer verletzten Mann in eine Spezialklinik. Aus Sicherheitsgründen wird auch der leicht verletzte Motorrad-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Mit einem Rettungswagen fahren in Sanitäter in die Klinik.

Motorrad bei Unfall im Landkreis Vechta nahe Bremen schwer beschädigt

Das Motorrad wird bei dem schrecklichen Unfall bei Vechta nahe Bremen schwer beschädigt und muss geborgen werden. An dem Bike entsteht bei dem schweren Unfall bei Vechta nahe Bremen nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

