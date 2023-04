USA: 20-Jährige fährt in falsche Auffahrt und wird erschossen

Waffengewalt

+ © Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa Waffengewalt gehört in den USA zur traurigen Normalität. (Symbolbild) © Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa

Die immense Waffengewalt in den USA ist schon lange ein gesellschaftliches Problem. Nun stirbt erneut eine junge Frau – weil sie sich in der Einfahrt irrte.

Hebron – In den USA ist im Bundesstaat New York eine junge Frau erschossen worden, weil sie mit ihrem Auto versehentlich in eine falsche Hauseinfahrt fuhr. Sie war nach Angaben der Polizei am Samstagabend (15. April) mit drei Freunden in einer ländlichen Gegend nahe dem Ort Hebron unterwegs, auf der Suche nach dem Haus eines Freundes.

Wie der zuständige Sheriff Jeffrey Murphy laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte, haben sich die jungen Leute in der Hausnummer geirrt, ihren Fehler aber schnell bemerkt. Noch bevor die 20-jährige Fahrerin den Wagen aus der Auffahrt lenken konnte, sei ein Mann aus dem Haus gekommen und habe zwei Schüsse auf das Auto abgefeuert. Die junge Frau sei dadurch tödlich verletzt worden.

USA: Junge Frau erschossen – Täter zeigt „keine Reue“

Der mutmaßliche 65-jährige Täter sei bereits festgenommen worden und müsse sich nun unter anderem wegen Totschlags verantworten, so Murphy. „Das ist ein sehr trauriger Fall“, fügt der Sheriff hinzu. Gegenüber dem US-Fernsehsender CNN erklärt Murphy am heutigen Dienstag, der Täter habe bislang nicht mit der Polizei kooperiert. Das Motiv für sein Handeln bleibt somit weiterhin unklar.

„Er wurde in keiner Weise bedroht“, betont der Polizist weiter. Die Gruppe habe in keiner Weise mit dem Hausbewohner interagiert und zum Tatzeitpunkt gerade wieder wegfahren wollen. Es handele sich um eine sinnlose Tragödie, so Murphy. Der Sheriff berichtet gegenüber CNN außerdem, dass der inhaftierte Hausbewohner bislang keine Reue für seine Tat zeige.

Waffengewalt in den USA: 16-Jähriger angeschossen, weil er klingelte

Erst kurze Zeit zuvor hatte in den USA ein erschreckend ähnlicher Fall im Bundesstaat Missouri für Aufregung gesorgt: Dort wurde ein Teenager von einem Hausbesitzer angeschossen und verletzt, weil er sich in der Haustür geirrt hatte. Den Berichten der US-Medien zufolge wollte der 16-Jährige in Kansas City seine Geschwister abholen, klingelte aber versehentlich an der falschen Haustür. Daraufhin habe der Hausbesitzer auf den Jugendlichen geschossen. Der Junge überlebte und gegen den mutmaßlichen Täter wurde Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhoben.

Die USA sind seit Langem mit einem schwer begreiflichen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Anfang des Jahres 2023 kam es sogar in einer Grundschule zu einem beinahe tödlichen Vorfall: Ein 6-jähriger Schüler eröffnete nach einem Streit das Feuer auf seine Lehrerin. (na/dpa)