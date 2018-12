Schock-Video - Mutter mit Baby wohl von Polizei angegangen: „Ich flehe Sie an“ 

„Unzumutbar und herzzerreißend.“

Beamte stehen in der Kritik, weil sie eine junge Frau und ihr Baby aggressiv angegangen haben sollen. Das zeigt ein Video. Ein Professor sprach sogar von einer „brutalen Missachtung des Wohlergehens von Mutter und Kind.“

New York - Die New Yorker Polizei steht in der Kritik, weil Beamte eine junge Frau und ihr Baby aggressiv angegangen haben sollen. In einem Video sind Polizisten zu sehen, die die am Boden liegende Mutter festnehmen wollen, einer versucht, ihr das einjährige Baby zu entreißen. Die Frau ruft: „Sie verletzen meinen Sohn“ und: „Ich flehe Sie an.“ Zudem ist ein Polizist zu sehen, der einen Elektroschocker in Richtung umstehender Beobachter schwenkt.

Aufgenommen hatte das Video eine Augenzeugin in einer Sozialeinrichtung, in der Menschen mit geringem Einkommen unter anderem Lebensmittelmarken beantragen können. Weil keine Sitzplätze frei waren, hatte die 23-Jährige sich Berichten zufolge auf den Boden gesetzt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsbeamten hatte jemand die Polizei gerufen. Die Mutter wurde festgenommen. Ihr wird unter anderem Widerstand gegen die Polizei und schädigendes Verhalten gegenüber einem Kind vorgeworfen.

Stadtrat-Sprecher Corey Johnson bezeichnete das Video auf „unzumutbar, erschreckend und herzzerreißend“ und forderte Details zum genauen Hergang. „Dies war ihr bestmöglicher Plan? Keine Bedrohung für irgendwen, kein Notfall, einfach brutaler Missachtung des Wohlergehens von Mutter und Kind“, schrieb Alex Vitale, Professor am Brooklyn College in New York, auf Twitter.

