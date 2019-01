Junge (3) im Wald verschollen - bei Rettung berichtet er von unheimlicher Begegnung

Zwei Nächte war er allein

Es ist eine schaurige Vorstellung: Ein Kind, das zwei Nächte ganz auf sich gestellt in einem dunklen Wald verbringen muss. Der kleine Casey war in Lebensgefahr - da will er kaum vorstellbare Hilfe bekommen haben.

Dass Casey Hathaway überlebt hat, ist sowieso schon so etwas wie ein Wunder. Der Dreijährige überstand zwei Nächte alleine in einem Wald im US-Bundesstaat North Carolina. Bei eisigen Minustemperaturen und widrigen Wetterverhältnissen. Doch was er nach seiner Rettung erzählte, macht die ganze Geschichte noch unglaublicher.

Hunderte Freiwillige suchten nach dem Dreijährigen

Casey war beim Spielen aus dem Garten seiner Großeltern weggelaufen und erst zwei Tage später, am vergangenen Donnerstag, in einem Dornenbusch in einem Waldgebiet gefunden worden. Zwar hatte er sich ein paar Schrammen zugezogen, war durchnässt und unterkühlt, aber den Umständen entsprechend ging es ihm gut. Als die Rettungskräfte ihn fanden, bat er um Wasser und fragte nach seiner Mutter. Hunderte Freiwillige hatten zuvor nach dem Jungen gesucht. Die Polizei setzte Drohnen, Suchhunde und Hubschrauber ein.

Kindliche Fantasie - oder ein göttliches Wunder?

Das Kind erzählte danach seiner Familie und der Polizei, dass ein netter Bär bei ihm gewesen sei und ihn beschützte. Der Bär sei sein Freund, berichtete der Junge weiter. Das klingt wie im Dschungelbuch, in dem Menschenkind Mogli von Panther Baghira gefunden wird und bei einer Wolfsfamilie aufwächst.

Steckt dahinter nur kindliche Vorstellungskraft, die Casey dabei half, die traumatische Erfahrung alleine im Wald zu überstehen? Seine Tante hält es für möglich, dass der Junge die Wahrheit sagt. Auf Facebook schrieb sie: „Er sagte, er habe zwei Tage mit einem Bären verbracht. Gott hat ihm einen Freund geschickt, damit er sicher ist. Gott ist ein guter Gott. Wunder passieren."

