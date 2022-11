Bluttat in den USA: Fünf Tote bei Amoklauf in LGBTQ-Nachtclub

Zahlreiche Verletzte

+ © Twitter-Screenshot/ treyruffy Fünf Tote bei Amoklauf in LGBTQ-Nachtclub: Polizei und Rettungswagen im Einsatz nach einer Schießerei in Colorado Springs. © Twitter-Screenshot/ treyruffy

In Colorado Springs (USA) sind fünf Menschen bei einem Amoklauf in einem Homosexuellen-Club erschossen worden. Es gibt zahlreiche Verletzte.

Update vom 20. November, 20.15 Uhr: Im Fall des Anschlags auf einen Tanzclub in der Nacht zum Gedenktag Transgender Day in der US-Stadt Colorado Springs wird laut Polizei noch ermittelt, ob es sich um Hasskriminalität handelt. Ein 22-jähriger Mann habe mit einem Gewehr um sich geschossen, ehe er von mindestens zwei Gästen überwältigt worden sei, Gegenwärtig befinde er sich verletzt im Krankenhaus.

Mehrere verwundete Club-Besucher hätten lebensgefährliche Verletzungen, hieß es. Momentan beläuft sich die Zahl der Verletzten auf 25 Personen. Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt im Club waren, blieb zunächst unklar. Dazu liefen noch Ermittlungen, sagte Polizeisprecherin Pam Castro bei einer Pressekonferenz. Ein Teil der Verletzungen könne nicht von Schüssen, sondern vom Gedränge bei der Flucht stammen. Es sei auch möglich, dass die Angaben zur Zahl der Verletzten noch angepasst werden, da einige Menschen mit Privatfahrzeugen statt Ambulanzen in Krankenhäuser gefahren seien. Im angegriffenen Club Q sei für die Nacht eine Transgender-Party mit Drag-Show angesetzt gewesen.

Auf TV-Bildern waren zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht rund um den Club zu sehen. Die Polizei betonte, es habe eine schnelle Reaktion gegeben: Der erste Anruf sei drei Minuten vor Mitternacht eingegangen, um 00.02 Uhr sei der Verdächtige bereits in Gewahrsam gewesen. Am Tatort sei noch eine weitere Waffe gefunden worden.

US-Präsident Joe Biden betonte, dass die Schwulen-, Lesben- und Trans-Gemeinschaft in Amerika in den vergangenen Jahren „schreckliche Gewalt“ erlebt habe. „Wir dürfen Hass nicht tolerieren“, schrieb Biden in einer Stellungnahme und bekräftigte seine Forderung nach einer Verschärfung der Waffengesetze. „Orte, die eigentlich sichere Orte der Akzeptanz und des Feierns sein sollten, sollten niemals zu Orten des Terrors und der Gewalt werden.“ Colorados Gouverneur Jared Polis bezeichnete die Tat als „entsetzlich und widerwärtig“.

Bluttat in den USA: Fünf Tote bei Amoklauf in LGBTQ-Nachtclub

Erstmeldung vom 20. November, 12.21 Uhr: Colorado Springs – Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Club für Schwule und Lesben.

Die Polizei bestätigte via Twitter, dass es sich um einen Nachtclub namens „Club Q“ handelt. Kurz vor Mitternacht gegen 23.47 Uhr Ortszeit soll nach Medienberichten der Schütze dort angegriffen haben. In den sozialen Medien sind Fotos und Videos vom Tatort zu finden.

Der mutmaßliche Täter soll, wie US-Medien berichten, von Einsatzkräften in der Bar ausfindig gemacht und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Zunächst ist noch unklar, wegen welcher Verletzungen der Verdächtige medizinisch behandelt werden muss.

Bluttat in den USA: Gäste überwältigten offenbar den Tatverdächtigen

Offenbar haben Gäste des Nachtclubs den Tatverdächtigen gestellt. Auf seiner Facebookseite schreibt der „Club Q“: „Wir danken den schnellen Reaktionen heldenhafter Gäste, die den Schützen überwältigt und den Hassangriff beendet haben“. Weiter ist auf der Facebookseite zu lesen: „Unsere Gebete und Gedanken sind bei allen Opfern und ihren Familien und Freunden.“

Wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt im Club waren, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (ml/dpa)