„Ich habe Iris und die Kinder getötet“: US-Starkoch richtet Blutbad an

Seine Diät machte ihn berühmt

+ © Maricopa County Sheriff's Office Anthony Milan Ross wurde festgenommen. © Maricopa County Sheriff's Office

Anthony Milan Ross war ein Starkoch, Buch-Autor und Vater. Nun liegt sein Leben im Trümmer - er wurde zum Mörder.

Phoenix - Anthony Ross, der für seine selbst entwickelte Diät zur Berühmtheit wurde, hat am ersten Weihnachtsfeiertag seine Ex-Frau und die zwei Kinder umgebracht.

Wie die „ New York Daily News“ berichtet, ist Anthony zuerst zum Wohnhaus seiner Ex-Frau Iris Ross (38) gefahren. Nachdem er sie vor ihrer Wohnung erschossen hat, verbarrikadierte er sich dort mit seiner elf Monate alten Tochter Anora und dem elfjährigen Sohn Nigel. Die Polizei rückte sofort an, doch Anthony wollte sich nicht ergeben. Erst nach über sechs Stunden Schusswechsel gab er auf. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Den Beamten gelang es schließlich das Wohnhaus zu stürmen. Sie nahmen den Starkoch fest. Danach durchsuchten die Beamten die restliche Wohnung und machten die schreckliche Entdeckung: Die zwei Kinder von Ross lagen tot im Apartment.

Kurz vorher postete er noch ein Video auf Facebook

Warum Anthony Ross überhaupt ausrastete und es zur Tragödie kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Noch wenige Stunden vor dem Blutbad postete der Familienvater nämlich ein Video mit Sohn Nigel. Dieses zeigt die beiden ganz harmonisch: Sie singen „Santa Claus is coming to town“ und lachen dabei viel. Keine Anzeichen dafür also, dass der Mann schon kurze Zeit später gewalttätig werden könnte.

https://www.facebook.com/SkinnyBritchesInc/videos/2006777769596278/

Schwester der Ex-Frau erhielt Nachrichten von Anthony

Mary Wogas, die Schwester von Iris Ross, behauptete gegenüber dem Sender ABC, dass sie zwei Textnachrichten von Anthony bekommen hätte. In der ersten Nachricht stand demnach: „Ich habe Iris und die Kinder umgebracht“ und in der zweiten Nachricht nur noch kurz: „Mit einer Waffe.“ Mary Wogas sagte ABC: „Ich wusste, dass der Mann instabil war. Ich wusste, dass er eine sehr sehr dunkle Seite hat. Aber ich wusste nicht, wie dunkel.“

Berühmt durch seine Diät

Anthony Ross wurde weltweit durch seine selbst entwickelte Diät bekannt. In dieser speckte der Amerikaner nämlich ganze 150 Kilogramm ab. Seinen Weg zur Traumfigur schrieb er in zwei Büchern nieder, die ihn zur großen Berühmtheit machte. Er trat immer wieder im Fernsehen auf und arbeitet zudem als veganer Starkoch.

nm