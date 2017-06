Unwetter in Hildesheim: Flutwelle reißt Autos mit

Schlammwüste

Ein Unwetter mit kurzem, aber heftigem Starkregen hat im niedersächsischen Landkreis Hildesheim am Samstag Gräben und Bäche in reißende Ströme verwandelt.

Bad Salzdetfurth - In Sottrum in der Gemeinde Holle rissen die Wassermassen mehrere Autos mit, Keller liefen voll.

„Man glaubt es nicht, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte“, sagte der Gemeindebrandmeister von Holle, Bernd Scharlemann, am Sonntag.

Auch in Bad Salzdetfurth hatte die Feuerwehr Großeinsatz. Alle elf Wehren und 180 Leute waren nach Angaben der Feuerwehr bis tief in die Nacht im Einsatz, um Keller leer zu pumpen und überflutete Straßen zu sichern. In Bodenburg liefen die Schlammmassen in ein Freibad.

