Sturm „Alex“ wütet an Atlantikküste: Einsatzkräfte von Fluten mitgerissen - mehrere Menschen vermisst

In Frankreich herrscht Alarmstufe Rot. Herbststurm „Alex“ hat die Atlantikküste getroffen. Nach sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen werden mehrere Menschen vermisst.

Update vom 3. Oktober 2020, 11.39 Uhr: In Südfrankreich werden nach den schweren Unwettern mit sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen mehrere Menschen vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es acht Vermisste und drei mutmaßlich Vermisste, teilte die Feuerwehr am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Mehrere Dörfer im Hinterland der Côte d'Azur waren von der Außenwelt abgeschnitten. Premierminister Jean Castex kündigte einen Besuch des Katastrophengebiets an. Auch aus Italien wurden schwere Überschwemmungen mit mindestens einem Toten gemeldet.

Unter den Vermissten waren nach Feuerwehrangaben zwei Feuerwehrleute, deren Fahrzeug während eines Einsatzes von den Fluten mitgerissen wurde. Ein zunächst vermisster Polizist wurde wohlbehalten aufgefunden.

In einem Dorf rund 50 Kilometer nördlich von Nizza wurden zudem zwei Bewohner vermisst, die sich vor dem steigenden Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten - das Haus stürzte nach Behördenangaben ein und die zwei Menschen verschwanden in den Fluten.

Als gesichert gilt eine Vermisstenanzeige erst dann, wenn Zeugen das Verschwinden des Betroffenen gesehen haben. Im Falle der mutmaßlich Vermissten gibt es dagegen keine konkreten Angaben zum Verschwinden.

Premierminister Castex kündigte an, die Region gemeinsam mit Innenminister Gérald Darmanin zu besuchen, sobald die Bedingungen dies ermöglichten. Der Staat stehe an der Seite der Betroffenen und Helfern, schrieb Castex im Online-Dienst Twitter.

Dutzende Menschen wurden nach Feuerwehrangaben vor den Überschwemmungen in Sicherheit gebracht. Ein Vertreter der Präfektur Alpes-Maritimes sprach von einer "noch nie dagewesenen Lage", große Gebiete seien von Überschwemmungen betroffen und mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

In dem Dorf Saint-Martin-Vésubie stürzte eine Brücke ein. Ein Parlamentsabgeordneter vor Ort berichtete, die Tankstelle des Ortes sei von den Fluten mitgerissen und mehrere Häuser stark beschädigt worden.

An mehreren Orten drohten Erdrutsche, so dass auch am Samstag viele Straßen gesperrt blieben. Am rund zehn Kilometer von Bollène-la Vésubie entfernten Turini-Pass mussten mehrere Feuerwehrautos warten, bevor sie in das Katastrophengebiet weiterfahren konnten, wie ein AFP-Korrespondent beobachtete. Mehrere der Feuerwehrautos waren mit Booten beladen.

Alarmstufe Rot - Atlantikküste von Sturm „Alex“ getroffen - 100.000 Häuser ohne Strom

Update vom 2. Oktober: Nach dem Durchzug des Herbststurms „Alex“ sind rund 80.000 Menschen in der nordwestfranzösischen Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen kamen nach einer ersten Bilanz nicht zu Schaden, wie die Präfektur des bretonischen Départements Morbihan am Freitag mitteilte.

Auf der Insel Belle-Île-sur-Mer vor der bretonischen Küste wurden laut Radionachrichtensender Franceinfo Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Stundenkilometern gemessen. Der französische Wetterdienst Météo France hatte bereits am Donnerstag vor „Alex“ gewarnt. Im Südosten Frankreichs werden starke Regenfälle erwartet. In der Region um Nizza blieben deshalb Schulen geschlossen, wie Franceinfo berichtete.

Frankreich in Alarmbereitschaft: Heftiger Sturm an Atlantikküste erwartet - Auswirkungen in Deutschland möglich

Erstmeldung vom 1. Oktober 2020: Paris/München - In Frankreich versetzt ein anstehender Sturm die Menschen an der Atlantikküste in Alarmbereitschaft. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll der Sturm mit dem Namen „Alex“ mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 150 Kilometern pro Stunde über die Küstenregionen am Atlantik hinwegziehen. Damit könnte der Sturm in Sachen Windstärke* als „Orkan“ bezeichnet werden.

Der französische Wetterdienst Météo France kündigte das drohende Unwetter* am Donnerstag an. Besonders betroffen von Sturm „Alex“ sei die Region Bretagne im Nordwesten Frankreichs mit den Städten Rennes, Lorient und Brest. Insbesondere im Département Morbihan wird vor sehr starken Winden gewarnt. Auf der Karte von Météo France ist das Gebiet rot markiert. Dort gelte in der Nacht „absolute Wachsamkeit“, heißt es auf der Seite.

Darüber hinaus warnte der Wetterdienst vor zahlreichen umstürzenden Bäumen. Zudem seien Stromausfälle ebenfalls zu befürchten. An der Küste warnt der Wetterdienst vor starken Wellen. Im Süden Frankreichs wird vor allem am Freitag mit heftigen Regenfällen gerechnet.

Auch in Deutschland könnte es durch Sturm „Alex" ungemütlich werden, wie unter anderem kachelmannwetter.com berichtet und auch Jörg Kachelmann per Twitter verbreitet: „Das Sturmtief macht ein paar ‚Ehrenrunden" über Frankreich', heißt es dort, „und bringt bis Sonntag teilweise große Regenmengen." Die aktuellen Entwicklungen des Wetters in Deutschland finden Sie in unserem Deutschland-Wetter. Im August wütete das Tief Kirsten in Bayern. Franken war besonders schwer betroffen. Es gab sogar eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes für weite Teile Bayerns. (ph)