Unglückliche Verwechslung: Jugendliche sitzen in S-Bahn fest

In Baden-Württemberg

Durch ein unglückliches Missverständnis saßen drei jugendliche im baden-württembergischen Backnang für eine Weile in einer S-Bahn fest.

Backnang - Weil sie die Nummer einer S-Bahn für deren Abfahrtzeit gehalten haben, sind drei Jugendliche in Baden-Württemberg nachts in einer S-Bahn eingeschlossen worden. Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Anzeige der Bahn in Backnang (Rems-Murr-Kreis) in der Nacht zum Freitag die Nummer 141. Die Jugendlichen nahmen fälschlicherweise an, dass sie um 1.41 Uhr abfahren sollte. Was sie nicht wussten: Sie konnten nur einsteigen, weil die Bahn noch geputzt wurde.

Nach dem Ende der Arbeiten schlossen die Reinigungskräfte den Zug ab - mit dem Trio drinnen. Erst ein Taxifahrer sah die wild gestikulierenden jungen Männer. Nach etwa einer Stunde wurden sie befreit. Zwei waren 17 Jahre alt. Das Alter des dritten Eingeschlossenen war zunächst nicht bekannt.

