Unglaubliches Video: Webcam filmt, wie Meteor auf Erde zurast

Faszinierendes Spektakel

Meteoren sieht man nicht alle Tage. Die Bewohner einer kleinen Küstenstadt in England allerdings haben sich vielleicht schon an den Anblick gewöhnt. Eine Webcam zeichnete die faszinierenden Bilder auf.

Der kleinen Küstenstadt Dawlish in England einen Besuch abzustatten, lohnt sich allemal. Nicht nur, dass man hier einen tollen Blick auf den Ärmelkanal hat. Man kann hier nämlich auch Zeuge eines wahren Naturspektakels werden, wie ein Video auf YouTube beweist.

Das Video zeigt die Aufnahmen einer Webcam von Dawlish Beach, in welcher ein leuchtender Meteor auf die Erde zurast. Das soll aber nicht das erste Mal gewesen, dass am Strand von Dwalish ein Meteor vorbeifliegt, wie FOCUS Online berichtet. So etwas passiert in dem ruhigen Städtchen Dwalish nämlich häufiger.

Meteoren sind im Grunde Sternschnuppen, die aufleuchten, wenn sie durch die Atmosphäre rasen weil sie verglühen. In dem Video scheint der Meteor allerdings auf seinem Weg in Richtung Erde sein Leuchten umso näher er dem Wasser kommt, zu verlieren.

mpa

