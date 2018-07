Unglaublich: 1100 Kilo Kokain in Fischladung in den Niederlanden entdeckt

Polizei macht Riesenfund

+ © Polizei Den Haag 1100 Kilo Kokain fanden niederländische Polizisten zwischen gefrorenem Fisch © Polizei Den Haag

Die niederländische Polizei hat einen unglaublichen Fund gemacht: 1100 Kilo Kokain mit einem Verkaufswert von 22 Millionen Euro befand sich in einem Container mit gefrorenem Fisch.

Den Haag - Die niederländische Polizei hat in einem Container mit gefrorenem Fisch aus Ecuador rund 1100 Kilogramm Kokain gefunden. Wegen des Schmuggels der Drogen seien sieben Menschen festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag in Den Haag mit. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von rund 22 Millionen Euro.

Nach einem Tipp waren die Ermittler den Drogenschmugglern auf die Spur gekommen. Sie hatten das Kokain bereits am 6. Juli im Hafen von Rotterdam entdeckt. Die Polizei war der Ladung dann bis nach Zaandam bei Amsterdam gefolgt und konnte den Angaben zufolge in einer Lagerhalle die Bande ausheben.

Lesen Sie auch: 35-Jähriger mit 70 Päckchen Kokain im Magen erwischt.

dpa