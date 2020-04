Frau verschwindet nach Unfall mit Luxus-BMW spurlos - und lässt Koffer mit vielsagendem Inhalt zurück

"Spritztour" mit flüchtigem Bekannten

Eine Frau flüchtet nach einem Frontal-Unfall mit einem Luxus-BMW in den Wald. Sie lässt in dem Wrack einen Koffer mit vielsagendem Inhalt zurück. Die Polizei hat einen starken Verdacht.

Lüdenscheid/Meinerzhagen (NRW) - Frontal-Unfall auf einer Landstraße im Sauerland - das kommt häufiger vor. Doch an diesen Einsatz in der Nähe von Lüdenscheid (NRW) werden sich die Polizisten noch lange erinnern.

Eine Frau krachte am Sonntag (19. April) beim Abbiegen mit ihrem weißen Luxus-Sportcoupé BMW 850i (Neupreis ab 125.000 Euro) in den Mercedes einer Familie. Die Fahrerin entstieg dem Wrack unverletzt und zog sich zum Rauchen auf eine angrenzende Wiese zurück. Bevor die Polizei kam, rannte sie in den nahen Wald.

Noch seltsamer wurde es, als kurz nach dem Unfall ein weiterer Autofahrer die Unfallstelle erreichte und sich als flüchtiger Bekannter der Unfallfahrerin ausgab. Als die Polizisten den Koffer der geflüchteten Frau öffneten, beschleicht sie ein starker Verdacht, schreibt Come-On.de*.

