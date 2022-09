Unfall in Hamburg: Motorradfahrer (24) stirbt bei schweren Verkehrsunfall

Schwerer Unfall

+ © Dominick Waldeck Tödlicher Motorradunfall in Hamburg. Ein 24-jähriger Biker kracht mit hoher Geschwidigkeit in ein PKW. © Dominick Waldeck

Nach schwerem Unfall in Hamburg: Motorradfahrer war mit Action-Kamera und zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Saseler Chaussee mehrere Stunden gesperrt.

Hamburg – Mit mehr als 100 km/h soll der 24-jährige Motorradfahrer, der am späten Mittwochabend, 29. September 2022, auf der Saseler Chaussee in Hamburg-Wellingsbüttel bei einem Unfall ums Leben kam, unterwegs gewesen sein.



Autofahrer, die den Mann bereits zuvor auf seinem Motorrad bei der Fahrt sahen, beschreiben seine Fahrweise als „bekloppt“. Die Spurenlage am Unfallort lässt vermuten, dass der junge Biker mit ungefähr 150 km/h auf der Hauptstraße unterwegs gewesen sein muss.