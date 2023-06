„Unabomber“: Ted Kaczynski (81) tot in Zelle entdeckt

Todesursache unbekannt

München/North Carolina – Der Paketbomben-Attentäter Ted Kaczynski, bekannt als „Unabomber“ ist tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf einen FBI-Sprecher. Wie es heißt, soll die Todesursache bis jetzt nicht bekannt sein. Wie es in dem Bericht heißt, sei Kaczynski am Samstagmorgen um 8.00 Uhr (Ortszeit) leblos in seiner Zelle entdeckt worden.

Kaczynski hatte Berühmtheit erlangt, nachdem der Streaming-Dienst Netflix im Jahr 2017 eine True-Crime-Serie über ihn mit dem Titel „Manhunt“ veröffentlicht hatte. Kaczynski hatte zwischen 1978 und 1995 etliche Paketbomben in den USA verschickt.

Dabei waren drei Menschen ums Leben gekommen, 23 weitere Personen wurden verletzt. Den Namen „Unabomber“ (university and airline bomber) hatte Kaczynski erhalten, weil er seine Bomben vornehmlich an Professoren von Universitäten und Fluggesellschaften versendet hatte.

Mit den Paketbombenanschlägen wollte Kaczynski nach eigenen Angaben den Zusammenbruch der modernen Gesellschaft erwirken, was letztendlich scheiterte. Nachdem er im Jahr 1995 ein Manifest zu seinen Attentaten veröffentlicht hatte, konnte er schließlich durch seinen Bruder identifiziert werden. Kaczynski war in einem aufsehend erregenden Prozess 1998 verurteilt worden. Das Strafmaß belief sich damals auf achtmal lebenslängliche Haft.