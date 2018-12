44-Jähriger irrt nur in Unterhosen durch die Nacht

Schreck um Sonntagfrüh um 2 Uhr

Draußen war es bitterkalt und trotzdem irrte ein Mann (44) nur mit Unterhosen bekleidet durch die Nacht. Zum Glück entdeckte ihn ein Autofahrer.

Überlingen - Trotz Nachtfrost hat sich in Überlingen am Bodensee ein Schlafwandler nur in Unterhosen auf die Straße verirrt. Ein Autofahrer erbarmte sich des 44-Jährigen und setzte ihn am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr zum Aufwärmen in seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte.

„Es war nicht das erste Mal“

Dort wachte der Mann auf und erklärte, es sei das erste Mal, dass er beim Schlafwandeln sein Haus verlassen habe. Eine Streifenwagenbesatzung brachte den Mann zu einer Verwandten.

