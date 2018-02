Überfall in Bochum: Polizei fahndet nach diesem Schwert-Räuber  

Wer kennt diesen Mann?

+ © Polizei Nordrhein-Westfalen Der Räuber schlug mit einem japanischen Schwert mehrfach auf den Tresen und forderte Bargeld. © Polizei Nordrhein-Westfalen

Die Fahndung nach einem Räuber mit japanischem Schwert läuft auf Hochtouren. Nun wurden Bilder der Überwachungskamera freigegeben.

Bochum - Der Räuber hatte die Filiale bereits Ende Dezember überfallen, doch erst kürzlich wurden nach einem richterlichen Beschluss die Bilder der Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben.

Auf diesen ist zu sehen, wie der vermummte Täter am 29. Dezember die Filiale an der Bebelstraße in Bochum betrat - und plötzlich seine ungewöhnliche Waffe zog: Ein japanisches Schwert. Mit diesem schlug er mehrfach auf den Tresen und forderte Bargeld.

Ein Raubüberfall mit mysteriöser Waffe

Als ihm das Geld auf seine eindrücklichen Befehle hin ausgehändigt wurde, stopfte er dieses laut Pressebericht der Polizei Bochum in die Bauchtasche seines Kapuzenpullovers und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die Polizei sucht seitdem händeringend nach einem Täter, der wie folgt beschrieben wird: Männlich, normale Statur, dunkle Haare, sprach zum Zeitpunkt des Überfalls aktzentfreies Deutsch; trug eine dunkle Jogginghose und einen grau-schwarzen Kapuzenpullover, hatte einen Schal ins Gesicht gezogen und führte eine Umhängetasche mit sich.

Unter der Telefonnummer 0234/9094135 bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um Zeugenhinweise.

sl/Polizei Bochum