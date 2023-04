Über Nager-Kot übertragen: Hantavirus-Gefahr beim Entrümpeln

Infektion

+ © Inga Kjer/dpa/dpa-tmn Über Nager-Kot können Hantaviren übertragen werden. (Symbolfoto) © Inga Kjer/dpa/dpa-tmn

Beim Entrümpeln des Dachbodens oder Kellers ist Vorsicht geboten. Denn über Nager-Kot können Hantaviren übertragen werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Gefahr beim Entrümpeln: Experten geben Tipps zum Schutz vor Hantavirus-Infektion Gefahr beim Entrümpeln: Experten geben Tipps zum Schutz vor Hantavirus-Infektion

Main-Kinzig-Kreis - „Wer die Gartenhütte, den Keller oder den Dachboden säubern oder entrümpeln will, sollte nicht unbedacht vorgehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Main-Kinzig-Kreises. An solchen Orten bestehe nämlich die Gefahr, sich mit dem Hantavirus zu infizieren. „Hantaviren können über den Kot und Urin von Rötelmäusen und anderen Nagern ausgeschieden werden. Diese Exkremente können auch nach Eintrocknen über mehrere Tage ansteckend bleiben“, erklärt das Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr in der Mitteilung.

Welche Symptome bei einer Infektion auftreten können, verrät fuldaerzeitung.de.

Unter günstigen Bedingungen - dazu zählen ein trockener Sommer oder ein ausreichendes Nahrungsangebot -, könne es zu einer vermehrten Population von Rötelmäusen kommen und in Folge dessen sei mit einem vermehrten Auftreten von Hantavirus-Erkrankungen zu rechnen. „Die Infektion findet vor allem beim Einatmen von aufgewirbeltem Staub statt. Selten erfolgt die Übertragung durch Nagetierbisse“, heißt es weiter.