Er tauchte 2021 mit der „Titan“: Deutscher hat schon nächsten waghalsigen Ausflug im Visier

„Ich habe schon ein Ticket“

+ © Montage: dpa/Armin Weigel/Imago/OceanGate War bereits mit der „Titan“ bei der Titanic: Arthur Loibl plant jetzt Ausflug ins All. © Montage: dpa/Armin Weigel/Imago/OceanGate

Die Titanic hat er schon gesehen, doch damit nicht genug: Arthur Loibl plant schon den nächsten Extrem-Trip, wie er nach der Tragödie um die „Titan“ erzählt.

München – Es war ein rabenschwarzer Tag für die Forschung: Am Donnerstag (22. Juni 2023) stand fest, dass das zunächst als verschollen gemeldete U-Boot „Titan“ auf dem Weg zur Titanic implodierte. Alle fünf Passagiere starben. Arthur Loibl reiste 2021 selbst mit dem Mini-Tauchboot zu dem legendären Schiffswrack.

Deutscher Abenteurer tauchte schon mit „Titan“ zur Titanic

Der deutsche Unternehmer aus Bayern sucht nach immer neuen Herausforderungen und faszinierenden Abenteuern. Es sei die „Abenteuerlust, das Extreme zu erleben“ – das reize ihn besonders, erzählte er dem TV-Sender ProSieben. Damit er die Titanic mit eigenen Augen sehen durfte, zahlte er 110.000 US-Dollar. Gebucht hatte er den Trip schon 2017. Zusammen mit dem OceanGate-CEO Stockton Rush, gegen den aktuell immer mehr Vorwürfe erhoben werden, tauchte er 2021 dann bis zum Meeresgrund. Besonders gut in Erinnerung hatte er die Reise allerdings nicht – Loibl nannte die Mission ein „Himmelfahrtskommando.“ Es habe zahlreiche technische Probleme gegeben.

Auch ein ehemaliger OceanGate-Mitarbeiter warnte aufgrund von Sicherheitsbedenken. Genau diese fehlende Sicherheit wurde nun allen „Titan“-Insassen, die sich am Sonntag (18. Juni) auf den Weg zum Titanic-Wrack machten, zum Verhängnis. „Titan“ konnte dem erhöhten Druck tief im Meer nicht standhalten, es kam zur Implosion.

„Ich habe schon ein Ticket“: Deutscher Unternehmer plant nach „Titan“-Reise jetzt Flug ins Weltall

Der Tauchgang zur Titanic war allerdings nicht Loibls erstes Abenteuer: Der 60-Jährige war laut eigener Aussage bereits am Nord- und am Südpol – und es soll waghalsig weitergehen. Schon bald will der Unternehmer hoch hinaus: „Das nächste große Abenteuer, das geplant ist, ist ein Flug ins Weltall. Ich habe schon ein Ticket“, sagte er ProSieben. Gebucht habe er dieses bei Virgin Galactic, dem Weltraumunternehmen von Richard Branson. Für den Flug ins All müssen Interessierte zwischen 200.000 und 450.000 Dollar hinblättern. Bereits 800 Tickets habe Virgin Galactic laut eigenen Angaben für künftige kommerzielle Flüge verkauft.

Ob Loibl den galaktischen Ausflug aber tatsächlich antritt, wisse er aktuell noch nicht. Er wolle es erst mal auf sich zukommen lassen. Die Zweifel an solchen Projekten kommen nicht von irgendwo: Das Unternehmen von Virgin-Chef Branson hatte bereits einen gescheiterten Raketenstart. Auch eine für den kommerziellen Weltraumtourismus geplante Blue-Origin-Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos stürzte ab. (asc)