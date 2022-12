Trübe Wetteraussichten für Weihnachten - mild und regnerisch

Feiertage

+ © Jens Kalaene/dpa Das Wetter in Deutschland soll auch über die Feiertage regnerisch bleiben. © Jens Kalaene/dpa

An Weihnachten soll das Wetter durchwachsen bleiben. Nur am ersten Feiertag lässt sich im Süden die Sonne blicken. Mit Temperaturen bis zu 15 Grad bleibt es sehr mild. Das ändert sich nach dem Fest.

Offenbach - Viele Wolken, milde Temperaturen und immer wieder Regen: Das Wetter präsentiert sich an den Weihnachtsfeiertagen überwiegend von seiner grauen Seite. Für den zweiten Weihnachtsfeiertag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag zudem Wind an. „Pünktlich nach Weihnachten fließt wieder kühlere Luft ein, die aber auch nur von vorübergehender Dauer ist“, erklärte die Meteorologin Magdalena Bertelmann.

Der Tag vor Heiligabend zeigt sich grau. So liegt die prognostizierte Sonnenscheindauer für heute in weiten Teilen des Landes lediglich zwischen 0 und 9 %. Aufhellungen gibt es am ehesten im Norden Schleswig-Holsteins. /V pic.twitter.com/vs8IlXXBia — DWD (@DWD_presse) December 23, 2022

An Heiligabend dominieren viele Wolken den Himmel. Zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg regnet es zunächst, am Nachmittag bleibt es überwiegend trocken. Im Rest des Landes gibt es den ganzen Tag über immer mal wieder Schauer. Am kühlsten wird es mit 4 bis 9 Grad im Norden, ansonsten liegen die Temperaturen meist im zweistelligen Bereich - und zwar zwischen 10 und 14 Grad.

Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es im Süden längere sonnige Abschnitte, es bleibt trocken. Mit Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad ist es dort sowie im Westen und in der Mitte des Landes sehr mild. Im Norden und im Osten zeigt das Thermometer bei bedecktem Himmel und häufigem Regen zwischen 5 und 9 Grad an.

Windig und regnerisch lautet die Vorhersage auch für Montag. Es bleibt bei milden Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad in der Nordhälfte sowie 9 und 14 Grad in der Südhälfte. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Norden und der Mitte sind starke Böen möglich. dpa