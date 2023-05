Hund findet mit Spürnase Organspenderin für sein schwer erkranktes Frauchen

Rettung in letzter Not

Eine Frau in Wales leidet unheilbar an einer Krankheit, durch die ihre Nieren versagen. Dank ihres vierbeinigen Begleiters kann ihr Leben jedoch gerettet werden.

München/Barry – Hunde können mit ihren feinen Nasen alles Mögliche aufspüren: Vermisste Menschen, kleinste Drogenmengen oder Spuren von Sprengstoff. Einen außergewöhnlich guten Riecher hat auch der Hund einer Frau in Wales – der Dobermann erschnüffelte offenbar eine passende Organspenderin für sein erkranktes Frauchen.

Hund in Wales findet passende Organspenderin für sein schwer erkranktes Frauchen

Fakten über die sensible Hundenase: Riechzellen 125 bis 300 Millionen (Menschen haben nur fünf Millionen) Riechhirn Umfasst zehn Prozent des gesamten Gehirns (beim Menschen nur 1 Prozent) Jacobson-Organ Zusätzliches Organ, das Gerüche aufnehmen kann

Die 44-jährige Lucy Humphrey bekam 2019 die traurige Nachricht, dass sie ohne Nierenspende vermutlich nur noch fünf Jahre zu leben hätte, wie die BBC berichtete. Zuvor war bei ihr Lupus diagnostiziert worden – eine Autoimmunerkrankung, die Entzündungen an den Organen verursachen kann. Trotz Dialyse begannen ihre Nieren aufgrund der unheilbaren Erkrankung zu versagen.

Im Juni 2021, einige Zeit nach der erschütternden Botschaft, unternahm Lucy gemeinsam mit ihrem Partner Cenydd Owen (49) einen Wochenendtrip an einen Strand von Barrys im Landkreis Vale of Glamorgan in Wales. Mit dabei waren auch die beiden Hunde – zwei Dobermänner namens Indie und Jake, die an dem Strand frei herrumlaufen durften. Wie neben BBC auch Wales Online schreibt, sei die Hündin Indie immer wieder zu einer Frau gerannt, die fast Meter entfernt saß.

Hund erschnüffelt passendes Organ für sein Frauchen: Tests stellen Kompatibilität fest

„Wir dachten, sie hätte etwas zu essen oder so und Cenydd rief sie (die Hündin Indie; Anm. d. Red.) immer wieder zurück. Schließlich gingen wir zu ihr hin und entschuldigten uns bei ihr“, so die 44-Jährige gegenüber der BBC. Die Frau hieß Katie, war 40 Jahre alt und kam aus Barry – die etwas aufdringliche Hündin schien sie gar nicht zu stören. Lucy und Cenydd sollen die Unbekannte schließlich zum gemeinsamen Grillen eingeladen haben. Während des Essens kamen sie auf die dringend benötigte Nierentransplantation von Lucy zu sprechen.

+ Die Hündin Indie (l.) scheint die passende Organspenderin für ihre kranke Besitzerin (r.) gerochen zu haben. © Screenshot/Facebook.com

„Oh, ich habe mich gerade in das Nierenspendenregister eintragen lassen“, erklärte Katie daraufhin überrascht. Wem sie die Niere spendet, sei ihr egal – sie wolle einfach jemandem helfen, der das Organ benötigt. Wie Lucy gegenüber BBC erklärte, tauschten sie und Katie sogleich ihre Nummern aus und nahmen am darauffolgenden Tag Kontakt mit einem Spenderkoodinator auf. „Sie machte alle Tests und es stellte sich heraus, dass sie perfekt zu mir passte“, erzählte Lucy.

Eine äußert glückliche Fügung für die schwer erkrankte Britin. Zumal einer der Chirurgen ihr vor der Transplantion erklärte, dass „es eine Chance von eins zu 22 Millionen gebe, die perfekte Spenderin zu finden“. Lucys Hündin Indie scheint dies bereits in der ersten Sekunde gerochen zu haben.

In Wales findet ein Hund eine geegnete Organspenderin: Transplantation ist erfolgreich

Am 3. Oktober 2022 fand schließlich die Transplantation statt, die laut Lucy trotz erster Komplikationen ein Erfolg war – eine große Erleichterung sowohl für Lucy als auch für Katie. „Ich bin wirklich froh, dass ich Lucy kennengelernt habe. Ich weiß, dass es funktioniert hat, und ich weiß, dass sie da draußen ist und ihr Leben lebt. Es ist das Beste, was ich je getan habe“, so Katie im Gespräch mit der BBC. Mit ihrer Geschichte wollen Lucy, Cenydd und Katie zeigen, dass „es für Menschen immer Hoffnung gibt“ und man nicht aufgeben darf, auch wenn die Lage aussichtslos scheint.

Auch die US-Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat eine transplantierte Niere. Das fremde Organ benannte sie nach einem Komiker. (tt)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Facebook.com