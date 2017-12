Totes Neugeborenes auf Feld in Sachsen gefunden

Wer ist seine Mutter?

Bei der Reparatur eines Zaunes musste ein Lehrling eine grausige Entdeckung machen: Auf dem Feld fand er die Leiche eines toten Säuglings.

Niederau - Nach dem Fund eines toten Neugeborenen im sächsischen Niederau suchen die Behörden nach der Mutter. Staatsanwaltschaft und Polizei baten am Freitag in Dresden um Hinweise auf Vorgänge, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnten. Ein Lehrling hatte den toten Jungen am Donnerstag bei der Reparatur eines Zauns auf einem Feld nahe der Ortschaft im Kreis Meißen gefunden.

Nach Angaben der Ermittler suchten Einsatzkräfte daraufhin mit großem Aufwand die Umgebung ab, weil nicht auszuschließen war, dass sich auch die Mutter in einer hilflosen Lage befand. Dabei kamen auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Zugleich begannen die Spurensicherungsarbeiten am Fundort. Laut Obduktionsergebnis war der Säugling bei der Geburt lebensfähig, die Todesursache stand zunächst aber noch nicht fest.

afp

Rubriklistenbild: © Screenshot Google Maps