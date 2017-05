Totes Baby in Abwasser-Schacht entdeckt

In Niedersachsen

Celle - Grausiger Fund in Niedersachsen: Mitarbeiter einer Abwasseranlage haben am Mittwoch beim Reinigen eines Schachtes in einer Pumpstation im Landkreis Celle einen toten Säugling gefunden.

Der Leichnam des weiblichen Babys sei bereits stark verwest gewesen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Zunächst gab es keine Hinweise darauf, wann und auf welche Weise der Säugling in den Schacht gelangte.

Bei der Obduktion konnte die Todesursache nicht abschließend geklärt werden. Weitere rechtsmedizinische Untersuchungen laufen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Totschlags gegen Unbekannt ein.

Die Polizei sucht nun nach der Mutter des in Faßberg gefundenen toten Säuglings. Zudem erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung zu einer Frau, deren Schwangerschaft "unter bisher nicht bekannten Umständen vorzeitig beendet wurde".

AFP

