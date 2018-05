Personenzug kollidiert mit Güterzug: Zwei Tote und 14 Verletzte bei Unglück in Bayern

Unfall in Schwaben

Gleich zwei Unfälle mit Bahnen ereignen sich am Montag in Bayern. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Erst stießen ein Auto und ein Zug zusammen - am Abend dann zwei Züge.

Aichach - Beim Zusammenstoß eines Personenzugs mit einem stehenden Güterzug im bayerischen Teil Schwabens sind am Montagabend zwei Menschen ums Leben gekommen und 14 verletzt worden. Der Zug der Bayerischen Regiobahn war in Richtung Ausgburg unterwegs. Der Unfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um den Lokführer des Personenzugs sowie eine Passagierin. „Die Lage ist übersichtlich“, sagte der Sprecher. Die beiden Züge seien nicht entgleist.

Experten haben damit begonnen, die Unfallursache zu untersuchen. „Die Kriminalpolizei war die ganze Nacht an der Unglücksstelle“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Wie es zu dem Unfall mit zwei Toten kam, stand noch nicht fest. Die Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Augsburg wurde gesperrt. Die Sperrung um den Bahnhof Aichach dauere mindestens bis Dienstagnachmittag, teilte die Deutsche Bahn in der Nacht mit.

+ Hier ist die Wucht des Aufpralls deutlich zu erkennen. © dpa / Matthias Balk

Zug erfasst Auto - Zwei Menschen sterben

Es ist der zweite Unfall mit einer Bahn in Bayern am Montag. Nachdem laut merkur.de* ein Regionalzug an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Auto erfasst hatte, starben zwei Menschen im oberbayerischen Seeshaupt am Starnberger See. Der Fahrer und der Beifahrer des Wagens kamen um Leben. Das Auto war nach der Kollision mehrere Hundert Meter vom Zug mitgeschleift worden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Einer der etwa 60 Fahrgäste der Regionalbahn wurde verletzt. Der Lokführer wurde äußerlich nicht verletzt.

