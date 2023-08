Tote Schafe in der Rhön: Landwirt mahnt, Wolf ernster zu nehmen

Mutmaßlicher Riss

Auf einer Weide bei Hilders in der Rhön sind mehrere Schafe gerissen worden - vermutlich von einem Wolf. Landwirt Manuel Vey macht sich große Sorgen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Hilders - Die Schocknachricht über den mutmaßlichen Wolfsriss erreichte Manuel Vey (33) am Montagvormittag. „Ich bin morgens aus dem Haus, weil ich noch etwas zu erledigen hatte - da ist mir noch nichts aufgefallen. Ein paar Stunden später hat mich dann mein Vater angerufen und mir alles erzählt“, erinnert sich der Landwirt aus dem Kreis Fulda. Ein Mutterschaf lag den Schilderungen Veys zufolge schwerverletzt in einem Bach. Eines der Lämmer lag tot im Unterstand auf der Schafskoppel und das andere „zu 90 Prozent aufgefressen auf der Pferdekoppel“, erzählt er.

Der Landwirt mahnt, den Wolf ernster zu nehmen als bisher: „Man sieht ganz klar, dass die Tiere die Scheu vor dem Menschen verloren haben, weil ihnen nichts passieren kann“, erklärt er. Der Wolfsriss habe sich gerade einmal 20 Meter von seinem Wohnhaus entfernt ereignet, wo sonst seine und die Kinder seines Bruders spielen. „Wir machen uns einfach Sorgen, dass es nicht nur bei Übergriffen auf Tiere bleibt und wollen wachrütteln. Deswegen gehen wir an die Öffentlichkeit“, erläutert Vey.