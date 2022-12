Angreifer getötet

+ © IMAGO / Fotostand In Kanada gab es sechs Tote bei einem Schusswaffenangriff (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

In einem Vorort von Toronto sind sechs Menschen – unter anderem der mutmaßliche Täter – bei einem Schusswaffenangriff getötet worden, eine Person wurde verletzt.

Update vom 19. Dezember, 8.34 Uhr: Bei einem Schusswaffenangriff in Vaughan, einem Vorort der kanadischen Stadt Toronto, sind Polizeiangaben zufolge am Sonntag sechs Menschen ums Leben gekommen – darunter auch der mutmaßliche Täter (siehe Erstmeldung). Der Verdächtige soll allein gehandelt haben. Die Opfer wurden in verschiedenen Wohnungen des Gebäudes gefunden. Medienberichten zufolge wurden die Bewohner evakuiert, dutzende Krankenwagen und Polizisten waren im Einsatz.

Sechs Tote bei Schusswaffenangriff in Vorort von Toronto – Polizisten bietet sich „schreckliches“ Bild

Erstmeldung vom 19. Dezember, 7.41 Uhr: Toronto - Bei einem Schusswaffenangriff in einem Vorort der Stadt Toronto in Kanada sind Polizeiangaben zufolge am Sonntag, 18. Dezember, sechs Menschen ums Leben gekommen.

Vorort von Toronto: Sechs Tote bei Schusswaffenangriff

Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Angreifer, wie der örtliche Polizeichef Jim MacSween vor Journalisten sagte. Eine Person sei bei dem Vorfall in einem Wohnhaus zudem verletzt worden.

Laut MacSween wurde der mutmaßliche Angreifer bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht, sie schwebte nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Polizei bietet sich „schreckliches“ Bild: Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Kanada

Wie kanadische Medien mit Verweis auf Polizeiangaben berichteten, waren die Polizisten am frühen Sonntagabend (Ortszeit) wegen des Schusswechsels zum Tatort gerufen worden. Bei ihrer Ankunft habe sich ihnen ein „schreckliches“ Bild geboten, „mehrere Menschen waren schon verstorben“, so MacSween.

Die Polizei sucht jetzt nach einem Motiv für die Tat und ob es zwischen Opfern und dem Verdächtigen eine Beziehung gab.

