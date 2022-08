Tödlicher Unfall in BW: Betrunkene Frau kracht mit Auto gegen Baum – Sohn (9) stirbt

Rund 2 Promille Alkohol

+ © Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild Für einen neunjährigen Jungen kam bei einem Unfall bei Offenburg (Baden-Württemberg) jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Bei einem schweren Unfall bei Offenburg ist ein neunjähriger Junge getötet worden. Lesen Sie hier, warum seine eigene Mutter (35) schuld daran ist. Die Polizei ermittelt:

Baden-Württemberg - Schrecklicher Unfall am späten Dienstagabend (16. August) in Neuried bei Offenburg. Eine 35-jährige Frau ist mit ihrem Sohn (9) unterwegs, als das Unglück am Ortsausgang Ichenheim seinen lauf nimmt: Wegen „offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit“, so die zuständige Polizei, kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum.

HEIDELBERG24 kennt die Details zum Unfall-Tod eines Jungen (9) bei Offenburg, den seine betrunkene Mutter verschuldet hat.

Während ihr Kind tot ist, kam die Frau mit leichten Verletzungen davon. Ein Sachverständiger ist mit der Unfallrekonstruktion beauftragt worden. (pek)