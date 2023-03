Tödlicher Messerangriff - Tatverdächtiger weiter gesucht

Kriminalität

+ © Lino Mirgeler/dpa Blaulicht: Die Polizei in Münster sucht nach einem jungen Mann, der unter Mordverdacht steht. © Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei in Münster sucht weiter nach einem 21-Jährigen, der am Wochenende auf einer Kirmes auf einen 31-Jährigen eingestochen haben soll. Das Opfer kam dabei ums Leben.

Münster - Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster ist ein dringend tatverdächtiger 21-Jähriger noch nicht gefunden. „Wir suchen noch“, sagte ein Polizeisprecher in Münster am Mittwochmorgen der dpa. Bei der Polizei seien zahlreiche Hinweise eingegangen. Darunter befanden sich auch sehr viele vage Hinweise.

Nach dem 21-Jährigen wird mit Haftbefehl wegen Mordverdachts gefahndet. Er soll am Samstagabend auf einer Kirmes mit einem Messer auf einen 31-Jährigen eingestochen haben. Der Mann starb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort. Wie die Ermittler nach der Obduktion mitteilten, traf der Stich den Mann ins Herz.

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem dringend Tatverdächtigen, der kasachischer Staatsbürger ist. Zeugenhinweise, die Untersuchung des Tatortes und Videosequenzen hätten den dringenden Tatverdacht ergeben. Beamte durchsuchten die Wohnung des polizeibekannten jungen Mannes am Montagabend in Münster. Er wurde nicht angetroffen.

Im Rahmen der Fahndung sucht die Polizei auch nach dem 24-jährigen Bruder des Tatverdächtigen. Gegen ihn werde nicht ermittelt, er sei ein wichtiger Zeuge des Geschehens, erklärte die Staatsanwaltschaft. dpa