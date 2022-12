Tödlicher Angriff in Baden-Württemberg: Mann attackiert zwei Schülerinnen

Ein Mädchen stirbt

In Baden-Württemberg attackiert ein Mann zwei Schülerinnen und flieht. Das SEK nimmt drei Verdächtige in einem Haus fest. Ein Mädchen stirbt. Lesen Sie hier, was bekannt ist:

Am Montagmorgen (5. Dezember) spielen sich in der baden-württembergischen Stadt Illerkirchberg dramatische Szenen ab. Ein Mann attackiert zwei Schülerinnen und flieht anschließend. Der Polizei gelingt es, in einem Haus drei Männer festzunehmen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach der Attacke erliegt eine der beiden Mädchen ihren schweren Verletzungen.

Kurz nach der Attacke hat es Gerüchte gegeben, dass es sich um einen Amokalarm an einer nahe gelegenen Schule gegeben haben soll. Diese Behauptung ist mittlerweile entkräftet worden. (dh)