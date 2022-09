Tödliche Flucht aus der JVA Mannheim: Häftling stirbt bei Unfall in Frankreich

Frau als Geisel genommen

+ © picture alliance / dpa Flucht aus der JVA Mannheim. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Auf seiner Flucht aus der JVA Mannheim hinterlässt ein Häftling eine Spur der Verwüstung. Am Ende stirbt er in Frankreich. Lesen Sie hier, was genau passiert ist:

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, ereignet sich der Vorfall am Montagnachtmittag (5. September) in der Schwetzingerstadt. Dort steigt gegen 16 Uhr ein Mann – der sich gerade im genehmigten Freigang befindet – in ein geparktes Auto ein. Mit einer Pistole zwingt er die Fahrerin, in Richtung Karlsruhe zu fahren. Nach der Geiselnahme setzt er seinen Weg nach Frankreich fort – wo er am Ende stirbt.

MANNHEIM24 berichtet, was der Häftling aus der JVA Mannheim auf seiner Flucht nach Frankreich angerichtet hat.

Der 28-Jährige hat eine Strafe im offenen Verzug der JVA Mannheim verbüßt. Der Grund für die Strafe ist unbekannt. Auch ist unklar, wie lange er noch in der JVA hätte bleiben müssen. (dh)