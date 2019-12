Wie im Albtraum: Schüler (13) entdeckt eigene Todesanzeige in der Zeitung

„Wir vermissen unseren lieben Freund“

Schon länger kam es an einer Realschule in Nördlingen zu unguten Vorfällen. Die Polizei ermittelte. Nun musste ein Schüler (13) seine Todesanzeige in der Zeitung lesen.

An einer Realschule in Nördlingen kam es zu drastischen Fällen von Cybermobbing.

Von einem der Jugendlichen war eine falsche Todesanzeige veröffentlicht worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen seinen 14 Jahre alten Mitschüler.

Nördlingen - An einer Schule in Nördlingen in Bayern hat Mobbing drastische Ausmaße angenommen. Schon über Wochen sind fünf Schüler der achten Jahrgangsstufe der Realschule von Mitschülern gemobbt worden, berichtete zuerst die Augsburger Allgemeine.

Schikane an Schule in Nördlingen eskaliert komplett: 13-Jähriger mit falscher Todesanzeige gemobbt

Am Freitag (14.12.) erreichte die Schikane schließlich ihren Höhepunkt, als in der Augsburger Allgemeinen die falsche Todesanzeige von einem der 13 Jahre alten Jugendlichen veröffentlicht wurde. „Wir vermissen unseren lieben Freund“, ist darin zu lesen, „der plötzlich und unerwartet von uns ging.“ Dazu Name und vermeintliches Todesdatum des 13-jährigen Schülers. Selbst ein Termin für den Trauergottesdienst wird genannt.

Die Polizei machte daraufhin den mutmaßlichen Auftraggeber der Anzeige ausfindig - es handelt sich wohl um einen 14-jährigen Mitschüler des Betroffenen. Mittlerweile hat die Zeitung die Anzeige aus dem E-Paper entfernt.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des verdächtigen Jugendlichen wurden nach Angaben der Polizei Beweismittel sichergestellt. Im Beisein seiner Eltern wurde der beschuldigte Schüler zu den Vorwürfen befragt. Er stritt die Vorwürfe jedoch ab. Weitere Details gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt, berichtet die Augsburger Allgemeine weiter.

Michael Lechner von der Kripo Dillingen beantwortete im obigen Video dem Bayerischen Rundfunk Fragen zum Fall.

Cybermobbing an Realschule in Nördlingen: Schulleitung schaltet Polizei ein

Schon zuvor hatte die Polizei wegen Mobbings an der Realschule ermittelt. Bereits im November hatte die Kripo mitgeteilt, dass fünf Mädchen und Buben der achten Jahrgangsstufe Opfer der Angriffe über soziale Medien wurden. Den Kindern wurden unter anderem pornografische Inhalte übermittelt. „Außerdem fand eine Belästigung durch zahlreiche Callcenter-Anrufe statt“, hieß es damals.

Laut der Augsburger Allgemeinen hätten die Täter sogar Verträge auf den Namen Jugendlicher abgeschlossen und Reisen gebucht. Die E-Mails sollen von einer Adresse ausgehen, die für schulische Themen im Unterricht verwendet wird. Die Schulleitung informierte deshalb schon vor einigen Wochen die Polizei. Aufgehört habe das Cybermobbing danach allerdings nicht.

Nicht selten leiden bereits Grundschüler unter Mobbing, berichtet Merkur.de*. Um für dieses Thema schon früh zu sensibilisieren, setzt ein bayerischer Landkreis deshalb auf Prävention.

Als erste Anlaufstelle bei Cybermobbing stehen Kindern und Jugendliche Beratungsangebote im Internet zur Verfügung. Sie können Unterstützung bieten, wenn sich die Betroffenen sonst niemandem anvertrauen wollen.

