Todes-Drama bei den Großeltern: Kind beim Schaukeln stranguliert

Opa fand leblose Hannah im Garten

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Mittwoch in Brandenburg an der Havel. Die vierjährige Hannah starb im Garten ihrer Großeltern, nachdem sie sich beim Schaukeln stranguliert hatte.

Brandenburg - Am Tag des Unglücks war die vierjährige Hannah zusammen mit ihrem kleinen Bruder Leonard (1) bei Oma und Opa in Brandenburg an der Havel zu Besuch, dies berichtet bild.de. Für wenige Minuten hielt sich das Mädchen allein im großen Garten der Großeltern auf, alds es zu dem Todes-Drama kam, so der Bericht.

Als der Großvater nach einigen Minuten in den Garten ging um nach Hannah zu sehen, war es schon zu spät. Hannah habe leblos auf der Schaukel gekauert, heißt es. Der Großvater brachte sie sofort ins Haus, wo er zusammen mit der Großmutter händeringend versuchte, die kleine Hannah wieder zu beleben.

Die dramatischen Rettungsversuche mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung blieben jedoch erfolglos. Auch ein herbeigerufener Notarzt konnte nichts mehr für Hannah tun, so der Bericht.

Wie es zu dem fürchterlichen Unglück kommen konnte, scheint bislang unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam hat die Ermittlungen aufgenommen.

js

Rubriklistenbild: © dpa