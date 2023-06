Titanic-Touristenboot geht spurlos verloren: Rettungskräfte suchen U-Boot im Atlantik

Küstenwache im Einsatz

+ © picture alliance/dpa/Atlantic Productions/AP | Atlantic Productions Das Wrack der Titanic liegt in 3800 Metern Tiefe. Ein U-Boot mit Touristen wollte es besichtigen und verschwand. © picture alliance/dpa/Atlantic Productions/AP | Atlantic Productions

Ein U-Boot voller Titanic-Touristen wird im Atlantik vermisst. Die Urlauber wollten das Wrack des Luxus-Liners sehen, jetzt werden sie gesucht.

München/Boston – An der Ostküste der USA ist ein U-Boot verschwunden, mit dem Touristen das Wrack der Titanic besichtigen können. Wie die Küstenwache in Boston am Montag (19. Juni) gegenüber der britischen BBC angab, laufe die Suche nach dem vermissten U-Boot auf Hochtouren.

U-Boot im Atlantik verschwunden: Es sollte Touristen zu Titanic-Wrack bringen

Dem Bericht zufolge war das abtauchende Boot im Atlantik verschwunden und hatte dadurch eine großangelegte Such- und Rettungsaktion ausgelöst. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Verschwindens an Bord befanden, ist derzeit noch unklar.

Touren mit U-Booten, die zahlende Touristen zum Wrack der Titanic bringen, sind keine Seltenheit. Laut übereinstimmenden Medienberichten bietet ein Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur Titanic an. Der US-Zeitung New York Times zufolge musste man im Sommer 2022 für eine solche Fahrt rund 250.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 229.000 Euro) bezahlen.

Das wohl berühmteste Schiffswrack der Welt befindet sich in rund 3.800 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks. Die Titanic liegt rund 600 Kilometer vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland.

Titanic sank 1912 auf ihrer Jungfernfahrt nach New York – und wurde zum Kino-Kassenschlager

Im Jahr 1912 war der imposante Passagierdampfer, zu seiner Zeit das größte Schiff der Welt, zu seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York aufgebrochen. Dabei kollidierte die Titanic mit einem Eisberg und sank. Über 1.500 Menschen starben bei dem Schiffsunglück. Insgesamt befanden sich 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord der Titanic, deren Wrack im Jahr 1985 entdeckt wurde.

Seitdem wurden die gesunkenen Überreste der Titanic ausgiebig erforscht. Auch im Kino wurde der Untergang der Titanic thematisiert und unter anderem von Star-Regisseur Steven Spielberg verfilmt. Der Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen wurde zum Kassenschlager. (moe/kh)