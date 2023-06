Bangen um Touristen: Spätestens heute Mittag geht die Luft aus – Titanic-U-Boot immer noch verschollen

Sauerstoff wird knapp

Die Lage um das bei einer Titanic-Expedition verschollene U-Boot spitzt sich zu: Den Rettungstrupps läuft die Zeit davon. Die Sauerstoff-Reserven reichen nur noch bis heute.

Suche nach Titanic-U-Boot : „Titan“ bei Expedition zum Wrack im Atlantik verschollen

Boston – Der Tauchgang zum Wrack der Titanic sollte ein Abenteuer der Superlative werden – inzwischen läuft eine der größten Rettungsmissionen im Nordatlantik. Mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, das kleine U-Boot namens „Titan“ zu finden. Die Tauchkapsel ist knapp sieben Meter lang. Fünf Menschen sind an Bord. Darunter der britische Milliardär Hamish Harding (58), der noch kurz vor dem Start noch einen Post abgesetzt hatte.

Demnach sei das Wetter in Neufundland, wo die Expeditionen zum versunkenen Schiff starten, sehr schlecht gewesen sein. Der am Sonntag (18. Juni) gestartete Ausflug sollte die einzige Expedition zum Wrack der Titanic in 2023 sein. Der Funkkontakt zum Mutterschiff brach kurz nach dem Start ab, seitdem fehlt jede Spur.

Suche nach Titanic-U-Boot: Sauerstoff wird knapp – Vermisste auf Hilfe angewiesen

Grund zur Hoffnung gibt es kaum noch, die Zeit läuft davon, das Suchareal ist riesig. Und nun wird auch noch der Sauerstoff im Mini-Tauchboot knapp. Prognosen zufolge reichen die Reserven für 96 Stunden; also wohl nur noch wohl bis zum heutigen Donnerstagmittag (22. Juni). Die US-Küstenbehörde gab die genaue Uhrzeit des kritischen Punktes bekannt: Gegen 13 Uhr deutscher Zeit, soll der Besatzung die Luft ausgehen. Selbst befreien können sie sich nicht.

Seit Tagen wird das Tauchboot „Titan“ nun schon vermisst. Um 8 Uhr morgens (Ortszeit) war das U-Boot am Sonntag zum Wrack der Titanic (3.800 Metern Tiefe) gestartet und sollte eigentlich um 15 Uhr wieder auftauchen. Nach einer Stunde und 45 Minuten brach der Kontakt zum kanadischen Mutterschiff „Polar Prince“ ab, teilte die US-Küstenwache mit. Um 17.40 Uhr sei die US-Küstenwache offiziell über den Vorfall informiert worden.

Titanic-Tauchboot „Titan" wird seit Sonntag (18. Juni 2023) vermisst ( Archivfoto). Nach einer Stunde und 45 Minuten nach dem Tauchgang bracht der Kontakt zum Mutterschiff Polar Prince ab.

Fünf Personen können in der „Titan“ Platz nehmen. Der britische Milliardär Hamish Harding, der ehemaliger Taucher der französischen Marine und Titanic-Experte Paul-Henry Nargeolet sowie Stockton Rush, der Geschäftsführer von OceanGate und der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und sein 19-jähriger Sohn sind an Bord. Das Unternehmen Oceangate Expeditions bietet die Fahrten zum Wrack der Titanic für 250.000 US-Dollar (229.000 Euro) pro Person an.

Titanic-U-Boot vermisst: Was ist mit der „Titan“ passiert?

Bislang gibt es nur Vermutungen über das Verbleiben des Tauchboots. Die „Titan“ könnte schlimmstenfalls in 4.000 Metern Tiefe im Meer liegen. Die Tauchkapsel hat im Gegensatz zu einem U-Boot nur begrenzte Energiereserven. Es benötigt daher ein Begleitschiff, damit es starten und auch wieder vom Meeresboden auftauchen kann, berichtete CNN. Wie konnte die „Titan“ einfach im Atlantik verschwinden? Alistair Greig, Professor für Schiffstechnik, vom Universtiy-College in London, beschreibt in der BBC zwei mögliche Szenarien. In beiden vermutet er einen Defekt der Tauchkapsel.

Name des Titanic-U-Boots Titan Unternehmen OceanGate Expeditions Breite 2,80 Meter Höhe 2,50 Meter Gewicht 10.432 Kilogramm Tauchtiefe 4000 Meter

Ehemalige Passagiere beschreiben die Vorgänge rund um das Titanic-Tauchboot als „improvisiert“. Der ehemalige Marine-Direktor von OceanGate, der Betreiberfirma der verschollenen „Titan“, äußerte schon 2018 Sicherheitsbedenken. Seine Bedenken trafen offenbar auf wenige Gehör; kurz darauf wurde er entlassen. (ml)

