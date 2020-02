Thier-Galerie Dortmund: Paradies für Bier-Fans kommt - aber das Angebot ist überraschend

Neuer Shop am Westenhellweg

Die Thier-Galerie ist ab dem 21. Februar um einen Shop reicher. Ein Shop für Bierfreunde eröffnet im Einkaufszentrum auf dem Westenhellweg eine Filiale.

Dortmund ist Bierstadt. Das will jetzt auch die Thier-Galerie beweisen. Wie RUHR24.de* berichtet, wird es ab dem 21. Februar einen Biershop in der Thier-Galerie in Dortmund geben. Der Name ist etwas speziell, ergibt aber durchaus Sinn: Der Shop in der Thier-Galerie soll "Bierothek" heißen. Dort können Liebhaber mehr als 350 Sorten Bier kaufen.

Doch das ist noch nicht alles. Neben dem Verkauf von Bier soll es weitere Angebote, wie Seminare oder Workshops, geben. Wer glaubt, dass die Bierothek ein erweiterter Getränkemarkt ist, der liegt falsch. Bekannte Marken werden nicht Angeboten. Dafür aber zahlreiche Spezialbiere aus aller Welt. Am 21. Februar 2020 eröffnet der Biershop in der Thier-Galerie in Dortmund.

