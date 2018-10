"The Taste": Roland Trettl erlebt bei Koch-Show auf Sat.1 wahren Horror an Halloween

Gefühls-Achterbahn für Star-Koch

In der vierten Folge der Sat.1-Koch-Show "The Taste" am Mittwoch, 31. Oktober, um 20.15 Uhr auf Sat.1. bahnt sich für Star-Koch Roland Trettel ein echter Halloween-Horror an.

München - Wie nordbuzz.de* berichte, ist zu Beginn der vierten Folge der Sat.1-Koch-Show "The Taste", bei der auch Miriam aus Oldenburg teilnimmt, die Welt für Star-Koch Roland Trettl (47) noch in Ordnung. Er freut sich sehr über das Thema für das anstehende Team-Kochen: "Traditionelle Feste im Herbst". Doch sobald er die Karte für sein Team zieht, ist es vorbei mit der guten Laune des gebürtigen Südtirolers.

Halloween-Horror bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Roland Trettl hasst Halloween

Warum Roland Trettl die Gesichtszüge entgleisen? Er hat zielsicher sein absolutes Hass-Fest "Halloween" gezogen. "Ein Fest, das ich sowas von komplett bescheuert finde!", schimpft der 47-Jährige. Doch es hilft nichts: Sein Team muss einen zum Motto passenden Löffel kreieren, der den aktuellen Gast-Juror und Spitzen-Koch Andreas Döllerer nicht nur überzeugt, sondern bestenfalls begeistert.

Halloween-Horror bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Kann Roland Trettls Team die Laune ihres Coachs retten?

Zum Glück kann sich Star-Koch und Coach Roland Trettl auf sein Team verlassen. Die Kandidaten geben alles und präsentieren Halloween-Löffel, die ihren Coach ins Schwärmen bringen und seine vormals schlechte Laune vergessen lassen. Ein Löffel hat es Roland Trettl dabei besonders angetan.

Halloween-Horror bei Sat.1-Koch-Show: Dieser Löffel geht in die Geschichte von "The Taste" ein

Es ist der Löffel von Profi-Köchin Eva (28) aus Bad Kötzting, der Roland Trettl begeistert und zu einer kleinen Sensation in der Sat. 1-Koch-Show "The Taste" führt:

"Heute gibt es etwas, was es noch nie gegeben hat!", ruft der 47-Jährige euphorisch. Und so geht Roland Trettl volles Risiko ein und schickt Evas ganz speziellen Löffel ins Rennen.

Sat.1-Koch-Show "The Taste": Der Halloween-Horror nimmt für Roland Trettl kein Ende

Was den Löffel von Eva so besonders macht? Es handelt sich nicht um eine Haupt- sondern um eine Nachspeise. Der Topfenknödel mit Nussbutter, Kürbis-Creme und abgeflämmten Marshmallows haut den Profi-Koch einfach aus den Socken: "Der Knödel war einfach sensationell!", schwärmt Roland Trettl. Dennoch geht für ihn der Halloween-Horror bei der Sat.1-Koch-Show "The Taste" in die nächste Runde.

Halloween-Horror bei Sat.1-Koch-Show "The Taste": Gastjuror Andreas Döllerer lässt Roland Trettl und Eva zittern

Roland Trettl und Kandidatin Eva läuft ein ein kalter Schauer des Grauens den Rücken hinab, als Gastjuror Andreas Döllerer den Löffel verkostet. "Ich mag eigentlich keine Desserts", mosert Andreas Döllerer. Als der Gast-Juror auch noch erwähnt, er möge eigentlich keine Kürbisse, bricht Panik bei Roland Trettl und seinen Schützlingen aus. Gibt es nun Süßes oder Saures für das Team des gebürtigen Südtirolers? Die Antwort erfahren Sie am Mittwoch, 31. Oktober, um 20.15 auf Sat.1.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

