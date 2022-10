Erste Details bekannt

In Thailand kam es nun zu einem tödlichen Angriff (Symbolbild)

Bei einem tödlichen Angriff auf einen Kindergarten in Thailand wurden mindestens 30 Menschen getötet, darunter mehrere Kinder. Erste Details sind bereits bekannt.

Nong Bua Lam Phu/Thailand - Mindestens 30 Menschen wurden bei einem Angriff in Thailand getötet. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei berichtet, hat ein mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffneter Mann demnach eine Kindertagesstätte gestürmt. Unter den Todesopfern seien demnach auch Kinder. Der Angriff ereignete sich in der nördlichen Provinz Nong Bua Lam Phu, der Täter habe nach dem Angriff die Flucht ergriffen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Täter mit Messer und Schusswaffe auf der Flucht: Mindestens 30 Tote bei Angriff in Thailand

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen ehemaligen Polizisten. Der 34-Jährige sei mit einem Gewehr, einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Wie die Nachrichtenagentur AFP weiter berichtet, habe der Mann danach auch seine eigene Familie und sich selbst getötet.

