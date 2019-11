Zwei Explosionen erschüttern Chemie-Fabrik in Texas

Drei Menschen verletzt

Zwei schwere Explosionen haben eine Chemiefabrik im US-Staat Texas erschüttert. Drei Menschen wurden dabei verletzt, angrenzende Gebäude beschädigt.

Jefferson County - Gleich zwei schwere Explosionen haben eine Chemiefabrik im US-Staat Texas erschüttert - wie durch ein Wunder sind lediglich drei Menschen verletzt worden.

Der Sender KFDM berichtete unter Berufung auf Behördenangaben, die erste Explosion habe sich in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) ereignet, die zweite dann am frühen Nachmittag. Die beiden Orte Port Neches und Groves seien daraufhin evakuiert worden. Es habe keine Todesopfer gegeben, sagte Bezirksrichter Jeff Branick. Das grenze an ein Wunder.

Ein Arbeiter des Chemieunternehmens TPC habe Verbrennungen erlitten, zwei weitere Brüche, sagte er. Die anderen Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Darüber hinaus seien einigeHäuser und eine Schule beschädigt worden. Auf in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Aufnahmen waren riesige Feuerbälle zu sehen. Teile der Anlage wurden in die Luft geschleudert.

Weitere Details, wie etwa Schadenhöhe, Ursache oder ob es weitere Beeinträchtigungen gibt wie etwa einen giftigen Rauch wie bei der Explosion in Frankreich im September ist nicht bekannt.

