Größte Tennishalle der Welt: Boris Becker plant riesige Akademie im Rhein-Main-Gebiet

Boris Becker plant eine riesige Tennis-Akademie in Hessen. In Hochheim am Main sollen künftig junge Talente in der größten Tennishalle der Welt trainieren.

Update vom Mittwoch, 23.10.2019, 18.58 Uhr: Der Donnerstag, 07.11.2019, ist ein großer Tag für Hochheim: Dann nämlich will Boris Becker gemeinsam mit dem Immobilienunternehmer Khaled Ezzedine aus Wiesbaden das Projekt seiner Tennis-Akademie vorstellen.

In der weltgrößten Tennishalle sollen 21 Spielfelder Platz finden, berichtet die Frankfurter Neue Presse*. Hinzu kommen weitere Tennisplätze unter freiem Himmel. Außerdem ist neben einem Hotel und einem Restaurant ein Boris-Becker-Museum geplant. Dort sollen unter anderem die Pokale des Ex-Tennis-Profis gezeigt werden.

Erstmeldung vom Mittwoch, 23.10.2019, 17.09 Uhr: Hochheim am Main - In Hochheim im Main-Taunus-Kreis soll eine riesige Tennis-Akademie entstehen. Der ehemalige deutsche Tennis-Star Boris Becker will die „Boris Becker International Tennis Academy“ bald der Öffentlichkeit vorstellen.

Das hat Tim Boeseler, Redakteur beim „Tennismagazin“, nun getwittert. Er hat demnach eine Einladung für die Präsentation bekommen. Mehrere Medien berichten darüber.

Tennis: Boris Becker plant riesige Tennis-Akademie in Hessen

Das Projekt in Hochheim hat riesige Dimensionen: Über insgesamt 48.000 Quadratmeter Fläche soll sich die Tennisakademie erstrecken. Das sind etwa sieben Fußballfelder. Dort sollen - unter anderem in der größten Indoor-Tennishalle der Welt - künftig Jugendliche ab 14 Jahren trainieren.

Die Tennis-Akademie soll „mit Hotel, Restaurant, Museum, Proshop, Freiplätzen und der größten Indoor-Tennishalle der Welt ganz neue Standards in der europäischen Tennisausbildung setzen“, heißt es in der Einladung für die Pressekonferenz.

Tennis: Akademie von Boris Becker in Hessen

Mit im Boot ist die Ezzedine Group aus Wiesbaden. Der Immobilien-Unternehmer Khaled Ezzedine aus Mainz-Kastel sagte der Hessenschau: „Wir planen seit zwei Jahren die zweitgrößte Tennis-Akademie Europas.“ Im Frühjahr 2021 soll die Tennis-Akademie laut Ezzedine ihren Betrieb aufnehmen.

Geplant ist die Tennis-Akademie in Hochheim ffh.de zufolge in einem ehemaligen Gewerbegebiet an der Frankfurter Straße. Sie soll 20 Millionen Euro kosten.

Tennis in Hessen: Riesige Akademie von Boris Becker in Hochheim

Boris Becker, geboren am 22.11.1967, hat in seiner aktiven Zeit als Tennis-Spieler sechs Grand-Slam-Turniere gewonnen. Dreimal davon triumphierte er beim Turnier von Wimbledon. Er ist noch immer der jüngste Wimbledon-Sieger der Geschichte. Drei Jahre lang trainierte er den serbischen Tennis-Spieler Novak Djokovic.

Neue Tennis-Pläne von @TheBorisBecker: In Hochheim am Main soll auf einer Fläche von 48.000qm die „Boris Becker International Tennis Academy“ mit der größten Tennishalle der Welt entstehen pic.twitter.com/teDzhfTonl — Tim Boeseler (@TimBoeseler) October 21, 2019

Tennis: Boris Becker will riesige Akademie in Hessen eröffnen

Die Pläne von Boris Becker sind nicht das einzige ambitionierte Tennis-Projekt im Rhein-Main-Gebiet: Weltklasse-Tennis soll künftig auch im Kurpark in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) gespielt werden. Das Stadtparlament stimmt den Plänen für ein WTA-Turnier zu. Auch der Vertrag zur Ausrichtung des Turniers in Bad Homburg offiziell unterschrieben.

