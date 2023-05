„Nach mir die Sintflut, ich habe keine Kinder“: Millionär sorgt mit Klima-Aussage im ZDF für Empörung

„Letzte Generation“

Welche Rolle spielen reiche Menschen vor der Hintergrund der Klimakrise? Für viel Wut sorgte in dem Zusammenhang im ZDF-Talk die Aussage eines Millionärs.

Frankfurt – Der Klimawandel ist ein allgegenwärtiges Thema. Nachdem die „Friday‘s for Future“-Bewegung in den vergangenen Jahren immer wieder Aufmerksamkeit erregt hatte, sorgt nun häufig die „Letzte Generation“ für Wirbel. Erst kürzlich kam es aufgrund der Proteste der Klima-Kleber in Berlin zu etlichen Einsätzen der Polizei. Das Blockieren von Straßen und Autobahnen der Klimaaktivisten wird kontrovers diskutiert.

Im Fokus der „Letzten Generationen“ stehen auch die Reichen. Sie fordern mehr Klimaschutz von Wohlhabenden. Im „ZDF heute“-Talk trafen die beiden Parteien aufeinander. Bei der Twitter-Community stieß besonders eine Aussage auf großes Unverständnis.

Im Gespräch mit „Letzter Generation“: Millionär fällt rigorose Klima-Aussage

„Killen die Reichen das Klima?“, so lautete das vordergründige Thema der ZDF-Sendung. Zu Gast im TV war auf Seiten der „Letzten Generation“ Aktivist Theo Schnarr, der sich zuvor bereits in einem Interview mit IPPEN.MEDIA äußerte.

Als Millionär, Unternehmer und Verleger stand Julien Backhaus Rede und Antwort. Im Gespräch diskutierten die beiden über den Klimaschutz und die Rolle der Wohlhabenden, brachten unterschiedliche Argumente.

CO2-Ausstoß pro Person und Verteilung weltweit Wie Umweltbundesamt-Experte Dr. Michael Bilharz 2019 in einem Podcast sagte, liegt der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in Deutschland bei rund 11,6 Tonnen. Daten des Climate Inequality Reports veranschaulichten, dass die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung weltweit 48 Prozent der globalen Emissionen verursachten. Teile davon gehen beispielsweise auf Flüge mit Privatjets oder Luxusgüter im Allgemeinen zurück. Dass Wohlhabende zigmal so klimaschädlich leben wie Normalbürger, zu diesem Schluss kam auch eine „taz“-Datenanalyse.

„Nach mir die Sintflut. Ich habe keine Kinder“: Unternehmer entsetzt im ZDF mit Klima-Aussage

„Am Ende trifft uns diese Krise gesamtgesellschaftlich - und dann müssen wir auch gesamtgesellschaftlich eine Lösung finden“, so einer der Appelle von Schnarr. Kurz zuvor hatte Backhaus mit Blick auf andere Millionäre, die in den Klimaschutz investieren würden, gesagt: „Ja, das ist ja auch gut, dass sie das machen, weil sie verstehen davon etwas und interessieren sich dafür. Ich nicht so.“

Kurze Zeit später beantwortete der Millionär eine Zuschauerfrage – und drücke damit offenbar seine Gleichgültigkeit für das Thema Klimaschutz aus. „Herr Backhaus, wo und wie kommen Sie Ihrer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und unserer Umwelt nach?“, lautete die Frage. Die Reaktion folgte kurz und knapp mit den Worten: „Nach mir die Sintflut. Ich habe keine Kinder.“

„Ekliger Charakter“: Twitter-User über Klima-Aussage von Millionär entrüstet

Auf der sozialen Plattform Twitter sorgte diese Aussage für großes Unverständnis. „Ich bin gerade einfach nur sprachlos und geschockt. Und er sagt das so selbstverständlich“, schrieb ein User. Weitere Kommentare lauteten etwa: „Wie man sich mit acht Worten so diskreditieren kann“, „Wenigstens versteckt er seinen ekligen ‚Charakter‘ nicht“ oder „Was für ein Ar***“.

Ein anderer User hielt ihm zumindest seine Ehrlichkeit zugute: „Aber wenigstens ist er ehrlicher als andere Reiche, die sowas nicht zugeben würden, um ihren gesellschaftlichen Status beizubehalten.“ Auf die Meinungsfreiheit spielte ein weiterer User an. Man müsse als Gesellschaft auch solche Haltungen aushalten. „Wir müssen aber als Gesellschaft nicht danebenstehen, sondern können über Steuern und Verbote Verhalten regulieren“, fuhr er fort.

ZDF-Talk: Millionär stößt auf Unverständnis mit Klima-Aussage - Experte ordnet ein

„Alleine werden die Reichen das Klima-Problem nicht lösen können“, sagte Klimaexperte Dr. Felix Creutzig im Anschluss des Gesprächs im ZDF. „Die Klimapolitik muss auch impartial sein - das heißt, alle gleich behandeln. Denn nur dadurch gibt es auch das gesellschaftliche Vertrauen in die Klimapolitik. Es stimmt natürlich, dass die Reichen mehr finanzielle Möglichkeit haben in den Klimaschutz zu investieren. Also hier haben die Reichen natürlich auch mehr Verantwortung auch im Handeln“, ordnete er ein.

Indes stuften Experten die Fakten des jüngsten Klimaberichts als „alarmierend“ ein. Die Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im Rest der Welt. (mbr)