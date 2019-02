Elfjährige zeigt Mama, was sie gefunden hat - dabei hält sie den Tod in den Händen

Gruselige Überraschung am Strand

+ © Screenshot Instagram Die Elfährige machte am Strand von Sydney eine gruselige Entdeckung. © Screenshot Instagram

Die elf Jahre alte Amy wollte mit ihrer Mutter einen tollen Tag am Strand von Sydney verbringen, dabei fand sie eine fast tödliche Überraschung. Eine blitzschnelle Reaktion rettete ihr das Leben.

Sydney - Julie Tattam plante, einen ruhigen Tag mit ihrer Tochter Amy am Strand von Cronulla bei Sydney zu verbringen. Beim Schnorcheln machte die Elfjährige jedoch eine gruselige Entdeckung, die sie fast das Leben gekostet hätte.

Wie ihre Mutter über Facebook veröffentlichte, entdeckte Amy einen kleinen Oktopus, zum Teil versteckt in einer Muschel auf dem Meeresboden. Ohne über ihren Fund nachzudenken, packte das Mädchen die Muschel mitsamt des Tieres, um das Tier unbedacht der Mutter zu zeigen.

Sydney: Elfjährige findet Oktopus in Muschel - Mutter ist geschockt

Doch bevor die Elfjährige ihren Fund präsentieren konnte, krabbelte das Tier aus der Muschel hervor. „Sie lief den ganzen Weg vom Wasser zum Strand hinauf mit dem Tier in ihrer Hand, das dabei begann, aus der Muschel in Richtung ihrer Hand zu krabbeln. Also ließ sie ihn auf einen Felsen fallen“, berichtet Mama Julie über Facebook.

Für das Mädchen vermutlich eine intuitive Handlung, die ihr aber das Leben rettet. Kaum hat die kleine Amy die Muschel fallen lassen, krabbelte das Tier aus seinem Versteck hervor.

Kind ahnt nicht, wie gefährlich der Blauring-Oktopus ist

Ohne es zu ahnen hob die Elfjährige den sogenannten Blauring-Oktopus hoch. Das Tier, das sich bei Gefahr blau verfärbt, kann bereits mit einem Biss tödlich sein. Hätte Amy die Muschel nicht fallen lassen, wäre sie vermutlich an dem Biss gestorben. „Wir waren 15 Minuten Fußweg von unserem Auto entfernt. Zum nächsten Krankenhaus hätten wir ebenfalls 15 bis 20 Minuten gebraucht.“

Mit ihrem Post möchte Mama Julie nun auf die Gefahr des eigentlich so hübschen Meeresbewohners aufmerksam machen: „Bitte seid vorsichtig, wenn ihr ins Meer geht!“

Video: Tourist spielt mit hochgiftigem Todes-Oktopus

Lesen Sie auch: Junge (3) im Wald verschollen - bei Rettung berichtet er von unheimlicher Begegnung.

Lesen Sie auch: Hier arbeitet Spiderman in einer Bank - Kollegen trauen ihren Augen kaum.