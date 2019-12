Unglück in Südtirol: Riesen-Lawine tötet Frau und Mädchen (7) - beide vermutlich aus Deutschland

Weitere Verletzte

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind am Samstag eine Frau und ein Kind getötet und drei weitere Menschen verletzt worden.

In Südtirol hat sich ein schweres Unglück ereignet, bei dem eine Frau und ein junges Mädchen von einer Lawine getötet wurden. Ersten Vermutungen zufolge stammen die beiden aus Deutschland.

In Südtirol hat sich ein schweres Unglück im Skigebiet Schnalstal ereignet.

Am Mittag löste sich eine Lawine und erfasste mehrere Menschen.

Eine Frau und ein 7-jähriges Mädchen starben, weitere Personen wurden verletzt.

Update 19.55 Uhr: Bei dem schweren Lawinenunglück in Südtirol kamen nicht wie bisher vermutet zwei, sondern drei Menschen ums Leben. Wie die italienische Zeitung RAI berichtet, verstarb auch ein zweites Kind, nachdem sich ein Schneebrett in dem Skigebiet gelöst hatte. Es wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen. Laut der italienischen Zeitung handelt es sich bei zwei der Toten um eine Mutter und ihre Tochter.

Unsere Erstmeldung vom 28. Dezember, 18.30 Uhr: Tödliches Unglück in Südtirol

Bozen - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind am Samstag eine Frau und ein Kind getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Sie waren auf einer Piste im Skigebiet Schnalstal westlich von Meran unterwegs, als sich die Lawine gegen Mittag löste und mehrere Personen verschüttete, wie ein Sprecher der Carabinieri in Bozen bestätigte. Laut dem Südtiroler Portal stol.it handelt es sich bei den Unfallopfern um Deutsche.

Lawine tötet Frau und 7-jähriges Mädchen

Zwei Personen konnten aus den Schneemassen befreit und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Meran gebracht werden. Ein Kind wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht. Für die Frau und das siebenjährige Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte suchten am Samstag auch noch nach weiteren Vermissten.

Laut der Zeitung Corriere della Sera soll die Lawine 500 Meter lang und 150 Meter breit gewesen sein. Wie genau sie ausgelöst wurde, ist bislang nicht bekannt.

dpa