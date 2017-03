Suche nach Malina Klaar soll auf der Donau fortgesetzt werden

Studentin vermisst

+ © dpa Wo ist Malina? © dpa

Regensburg - Malina Klaar ist verschollen. Seit Sonntag wird die 20-jährige Studentin vermisst. Nun wollen Polizisten auch in der Donau suchen.

Die Regensburger Polizei will die Suche nach der vermissten Studentin Malina Klaar am Donnerstag auf der Donau fortsetzen. Geplant ist, den Fluss mit einem Boot abzusuchen. Eventuell werde auch nach der 20-Jährigen getaucht, hatten die Beamten erklärt. Die junge Frau wird seit Sonntag vermisst.

Malina K. war auf dem Heimweg von einer Party in einem Kulturzentrum verschwunden. Die Frau wohnt erst seit kurzem in Regensburg. Am Sonntag hatte sie sich kurz vor 6.00 Uhr telefonisch bei ihrer Mitbewohnerin nach dem Weg erkundigt. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich nach eigenen Angaben beim Regensburger Stadtpark.

In dem wenige Hundert Meter entfernten Herzogpark entdeckte ein Spaziergänger das Handy der Studentin und brachte es zur Polizei. Die Auswertung ist nach Polizeiangaben allerdings schwierig. Bisher fehlt von Malina Klaar jede Spur. Die Ermittler hatten zuletzt keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Unfall.

Die Polizei hatte die Gegend um den Fundort abgesucht. Sie bittet auch die Bevölkerung um Hilfe. Familie und Freunde von Malina K. suchen ebenfalls nach der Studentin: Sie haben Handzettel verteilt und einen Aufruf in den Sozialen Netzwerken gestartet.

Merkur.de bietet einen News-Ticker zum Fall an.

dpa