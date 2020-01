Horror-Tat in Stuttgart: Mann vergewaltigt mehrfach junge Touristin (22) 

In der Nähe eines Spielplatzes

Eine furchtbare Tat ereignet sich in Stuttgart: Eine junge Touristin wird mehrfach von einem Mann vergewaltigt. Einmal ganz in der Nähe eines Spielplatzes:

In Stuttgart wird eine junge Touristin (22) mehrfach vergewaltigt.

Der mutmaßliche Vergewaltiger ist ein 36-jähriger Italiener.

Die Polizei Stuttgart ermittelt in dem brutalen Fall.

Stuttgart - Die Polizei ermittelt derzeit in einem grauenhaften Fall, der sich in der vergangenen Woche ereignet haben soll. Eine 22-jährige Touristin soll mehrfach von einem 14 Jahre älteren Mann vergewaltigt worden sein. Der Beschuldigte sitzt nun in Haft.

Stuttgart: Horror-Tat am Spielplatz – Touristin vergewaltigt

Wie die Polizei Stuttgart am Montag (13. Januar) berichtet, haben Ermittlungen bislang ergeben, dass die junge Touristin am Mittwoch (8. Januar) in der Wohnung des 36-Jährigen zum ersten Mal vergewaltigt wurde. Die Wohnung befindet sich in Zuffenhausen.

Stuttgart: Junge Touristin vergewaltigt – Horror-Tat ereignet sich am Spielplatz

Am nächsten Tag geht der Albtraum für die junge Touristin weiter. In Korntal-Münchingen wird sie erneut von dem Mann vergewaltigt. Noch am selben Tag offenbart sich die 22-Jährige ihrem Lebensgefährten und gemeinsam suchen sie die Polizei in Stuttgart auf. Wie HEIDELBERG24* berichtet, erstatten sie Anzeige und die Beamten suchen sofort den mutmaßlichen Vergewaltiger auf.

In der Wohnung kann der Tatverdächtige festgenommen werden. Der Italiener wird am nächsten Tag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem dafür zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Weitere Hintergründe, ob beispielsweise die Touristin den 36-Jährigen zuvor kannte, sind bislang noch unklar.

