Stromausfall: 67.000 Haushalte ohne Saft 

Berlin

Nichts geht mehr! In Berlin mussten am Dienstag rund 67.000 Haushalte und 4000 Gewerbe vorübergehend ohne Strom auskommen. Menschen steckten in Aufzügen fest.

Berlin - Ursache war eine defekte Hochspannungsleitung im Bezirk Treptow-Köpenick, wie der Energiekonzern Vattenfall mitteilte. Ein Unternehmenssprecher rechnete im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Reparaturarbeiten bis zum Abend.

Die S-Bahn fuhr nach Angaben der Bahn planmäßig, die Züge waren nicht vom Stromausfall betroffen. Lediglich bei den Fahrgastinformationen und bei Kartenentwertern waren Beeinträchtigungen möglich. Störungen gab es nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe hingegen bei einigen Straßenbahnlinien.

Mittlerweile ist der Stromausfall wieder behoben, meldet Vattenfall via Twitter.

Auch zwei Feuerwachen der Berliner Feuerwehr waren von dem Stromausfall betroffen. Die Einsatzkräfte konnten nicht ausrücken, weil die Hallentore ohne Strom nicht öffnen ließen, berichtet die Zeitung Berliner Kurier.

Afp/ml

