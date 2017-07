Streit an der Ampel endet mit Messerattacke

Umstände unklar

Aus bislang unerfindlichen Gründen eskalierte am Samstagabend ein Streit unter Autofahrern in Gelsenkirchen und endete mit einer Messerattacke. Der Täter ist flüchtig.

Gelsenkirchen - Ein Streit unter wartenden Autofahrern an einer Ampel endete am Samstagabend in Gelsenkirchen mit einer Messerattacke. Dabei wurde ein 23 Jahre alter Beifahrer in einem der beiden Fahrzeuge lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Zusammen mit dem 40-jährigen Fahrer des Wagens und einem bislang noch unbekannten Mann am Steuer eines zweiten Fahrzeugs sei es auf den beiden Linksabbiegerspuren zunächst zu einer Auseinandersetzung mit Worten gekommen, die schließlich zu einer Rangelei auf der Straße geführt habe. Dabei habe der Unbekannte auf sein Opfer eingestochen, bevor er mit seinem Wagen davongefahren sei.

Der Hintergrund des Streits war zunächst noch völlig unklar.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa