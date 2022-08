Ausgezeichnete Strandbars an Murcias Küste: Auf der Forbes-Liste

Am Strand in Spanien

+ © Grupo Cangreja Strandbar in Cartagena auf Forbes-Liste: Chiringuito La Cangreja ist Treffpunkt und Drehort. © Grupo Cangreja

Zwei Strandbars auf La Manga an der Küste von Murcia heben sich von den vielen Chiringuitos ab. Was die beiden Bars so besonders macht, steht in diesem Artikel:

Cartagena – Ein Sommer ohne Chringuitos an den Stränden von Spanien, ist nicht denkbar. Zwei Strandbars an der Küste von Murcia heben sich von den anderen ab, nicht nur, weil sie ausgezeichnet wurden, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Chiringuitos auf La Manga in Cartagena machen von sich reden, weil einer auf der Forbes-Liste der 25 besten Strandbars von Spanien gelandet ist und der andere Meister der Nachhaltigkeit ist.