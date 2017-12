Sternschnuppen im Januar 2018: So sehen Sie die Quadrantiden

Himmelsphänomene

Sternschnuppen im Januar 2018: Am Himmel werden wieder zahlreiche Quadrantiden zu sehen sein. Alle Infos zu dem Himmels-Spektakel.

Sternschnuppen haben etwas Magisches und Romantisches an sich, das lässt sich wohl kaum leugnen. Wer am Abend in den dunklen Nachthimmel blickt und plötzlich eine Sternschnuppe entdeckt, hält einen kurzen Moment inne und wünscht sich etwas. Alle Romantiker und Fans von Sternschnuppen können sich glücklich schätzen: Anfang Januar 2018 werden wieder besonders viele Wünsche ermöglicht, denn dann werden wir wieder mit dem Sternschnuppen-Regen der Quadrantiden beglückt. Alle Informationen zu dem seltenen Ereignis finden Sie hier.

Sternschuppen im Januar 2018: Was sind Quadrantiden überhaupt?

Bei den sogenannten Quadrantiden handelt es sich um die Überreste eines großen Kometenkerns. Laut der Seite leoniden.net ist dieser auseinander gefallen, woraufhin der Asteroid 2003 EH1 und die Quadrantiden entstanden sein sollen. Diese sind also Überreste oder Splitter. Der Asteroid 2003 EH1 wird daher auch als Mutterkörper der Quadrantiden bezeichnet.

Die Erde kreuzt auf ihrer Bahn um die Sonne einmal im Jahr diese Überreste. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Quadrantiden entsteht dabei eine gewisse Reibung, wenn diese in unsere Atmosphäre eindringen. Sie verglühen und hinterlassen eine Leuchtspur, die wir später als Sternschnuppe bezeichnen.

Insgesamt gehören die Quadrantiden zu den vier aktivsten Sternschnuppenschwärmen. Die anderen drei sind die Perseiden im Juli/August,die Leoniden im November sowie die Geminiden im Dezember.

Sternschnuppen im Januar 2018: Woher stammt der Name „Quadrantiden“

Der Name „Quadrantiden“ stammt von dem Sternbild Mauerquadrant, das mittlerweile in das Sternbild Bärenhüter einbezogen wurde. Dies stellt den Ausgangspunkt dar, aus welchem die Sternschnuppen zu fallen scheinen. Experten bezeichnen diesen speziellen Ausgangspunkt auch als „Radianten“.

Da das Sternbild Bärenhüter auf lateinisch „Bootes“ heißt, könnten die besonderen Sternschnuppen vielen auch unter dem Namen Bootiden bekannt sein.

Wann sehe ich die Quadrantiden zwischen Ende Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 am besten?

Allgemein kann man die Quadrantiden zwischen Ende Dezember und Anfang Januar beobachten. Die beste Zeit dafür ist aber die Nacht von Mittwoch, dem 3. Januar 2018, auf Donnerstag, den 4. Januar 2018 - denn dann erreichen die Sternschnuppenschauer gegen 21.00 Uhr ihr Maximum. Einen besseren Zeitpunkt, um diese Sternschnuppen am Himmel über Deutschland zu beobachten, wird es zumindest in diesem Jahr nicht mehr geben.

Ein echter Störenfried könnte in diesem Jahr aber der Mond darstellen. Da noch einen Tag vor dem Ereignis Vollmond ist, kann das helle Licht in der Nacht auf Donnerstag das Spektakel einschränken. Auch bei besten Wetterbedingungen ist deshalb zu erwarten, dass nur vereinzelte Sternschnuppen gesichtet werden können.

Sternschnuppen im Januar 2018: Wo und wie kann man die Quadrantiden sehen?

Beim Betrachten von Sternschnuppen, in diesem besonderen Fall der Quadrantiden, gilt immer das gleiche Prinzip: Je weiter entfernt von großen Städten und Orten mit viel Licht, desto besser. Orte, an denen es nur wenig bis gar kein künstliches Licht gibt, eignen sich am Besten für eine Nacht voller Wünsche. Da bereits der Mond mit seinem Licht stört, sollte auf eine dunkle Umgebung mit Blick auf den freien Sternenhimmel umso mehr geachtet werden.

Quadrantiden im Januar 2018: Wie wird das Wetter?

Die größter aller Fragen bezüglich dieser besonderen Nacht der Quadrantiden ist natürlich, ob neben dem Mond wenigstens das Wetter mitspielen wird. wetterdienst.de gibt folgende Wetterprognose für Mittwoch, den 3. Januar 2018: In der Nacht soll die Temperatur auf 6-8 Grad zurück gehen, allgemein soll es bis Donnerstag stark bewölkt sein. Außerdem wird mit länger andauerndem Regen gerechnet.

Die perfekten Bedingungen für eine romantische Nacht im Freien sind durch dieses Wetter nicht gegeben. Echte Fans werden sich das Spektakel vermutlich trotzdem nicht entgehen lassen - denn die Chance, einige Sternschnuppen zu sehen, besteht trotz allem.

Quadrantiden im Januar 2018: Wie kann man Sternschnuppen am Besten fotografieren?

Wer schon einmal ein Foto von einem Sternenhimmel machen wollte, weiß vielleicht, dass das nicht immer gelingt. Denn ganz so einfach ist es nicht, das außergewöhnliche Spektakel am Himmel festzuhalten. Wir geben Ihnen die besten Tipps, wie das Fotografieren in dieser besonderen Nacht dennoch glückt.

